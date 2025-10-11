अमेरिकी महिला की राजस्थान में मौत, बेटी ने शव किया रिसीव…रणथंभौर पहुंचने से पहले सीने में होने लगा था दर्द

डोरोथी ली नोरा अपनी बेटी नोएल के साथ इंडिया घूमने आई थीं। उनके ग्रुप में करीब 20 सदस्य थे। वह 9 अक्टूबर को आगरा से भरतपुर के लिए निकलीं। वह रास्ते में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में भी घूमी। वहां से बस के जरिए वह भरतपुर पहुंची। इसके बाद भरतपुर से ट्रेन के जरिए उन्हें रणथम्भौर जाना था, जब डोरोथी ली अपने ग्रुप के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।