अमेरिकी महिला की राजस्थान में मौत, बेटी ने शव किया रिसीव…रणथंभौर पहुंचने से पहले सीने में होने लगा था दर्द

मां का शव रिसीव करने अस्पताल पहुंची बेटी (फोटो-पत्रिका)
भरतपुर। USA के अटलांटा से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की मौत के 3 दिन बाद आरबीएम चिकित्सालय से शनिवार को उनका शव उनकी बेटी को सौंपा गया। सभी कानूनी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अमेरिकी दूतावास की देखरेख में अमेरिका भेजा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर 9 अक्टूबर को अचानक तबीयत खराब होने के बाद विदेशी महिला पर्यटक की मौत हो गई थी।
जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि शनिवार को महिला पर्यटक डोरोथी का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित सभी दस्तावेज अमेरिकी दूतावास को भेजे गए। उन्होंने बताया कि दूतावास से लगातार संपर्क में रहते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गईं, ताकि शव को शीघ्र अमेरिका भेजा जा सके।
थाना प्रभारी ने बताया कि डोरोथी ली नोरा अपने विदेशी पर्यटकों के ग्रुप के साथ भारत भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने हाल ही में आगरा के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था और वहां से वे भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, जहां से उन्हें रणथंभौर के लिए जनशताब्दी ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन के इंतजार के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
थाना प्रभारी ने बताया कि विदेशी पर्यटक होने की वजह से पोस्टमार्टम कार्रवाई से संबंधित कागजी औपचारिकताओं में समय लगा। इस वजह से तीन दिन बाद शनिवार को पोस्टमार्टम हो सका। शव मृतका की बेटी ब्ल्यू नोएल को सौंपा गया। शव को दिल्ली होते हुए अमरीका भेजा जाएगा।
डोरोथी ली नोरा अपनी बेटी नोएल के साथ इंडिया घूमने आई थीं। उनके ग्रुप में करीब 20 सदस्य थे। वह 9 अक्टूबर को आगरा से भरतपुर के लिए निकलीं। वह रास्ते में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में भी घूमी। वहां से बस के जरिए वह भरतपुर पहुंची। इसके बाद भरतपुर से ट्रेन के जरिए उन्हें रणथम्भौर जाना था, जब डोरोथी ली अपने ग्रुप के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
