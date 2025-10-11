Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

अमेरिकी महिला की राजस्थान में मौत, बेटी ने शव किया रिसीव…रणथंभौर पहुंचने से पहले सीने में होने लगा था दर्द

USA women Death: थाना प्रभारी ने बताया कि डोरोथी ली नोरा अपने विदेशी पर्यटकों के ग्रुप के साथ भारत भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने हाल ही में आगरा के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था और वहां से वे भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं।

2 min read

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Oct 11, 2025

Bharatapur USA lady
Play video

मां का शव रिसीव करने अस्पताल पहुंची बेटी (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। USA के अटलांटा से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की मौत के 3 दिन बाद आरबीएम चिकित्सालय से शनिवार को उनका शव उनकी बेटी को सौंपा गया। सभी कानूनी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अमेरिकी दूतावास की देखरेख में अमेरिका भेजा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर 9 अक्टूबर को अचानक तबीयत खराब होने के बाद विदेशी महिला पर्यटक की मौत हो गई थी।

जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि शनिवार को महिला पर्यटक डोरोथी का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित सभी दस्तावेज अमेरिकी दूतावास को भेजे गए। उन्होंने बताया कि दूतावास से लगातार संपर्क में रहते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गईं, ताकि शव को शीघ्र अमेरिका भेजा जा सके।

रणथंभौर पहुंचने से पहले हुई मौत

थाना प्रभारी ने बताया कि डोरोथी ली नोरा अपने विदेशी पर्यटकों के ग्रुप के साथ भारत भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने हाल ही में आगरा के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था और वहां से वे भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, जहां से उन्हें रणथंभौर के लिए जनशताब्दी ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन के इंतजार के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

दिल्ली से होकर अमेरिका जाएगा शव

थाना प्रभारी ने बताया कि विदेशी पर्यटक होने की वजह से पोस्टमार्टम कार्रवाई से संबंधित कागजी औपचारिकताओं में समय लगा। इस वजह से तीन दिन बाद शनिवार को पोस्टमार्टम हो सका। शव मृतका की बेटी ब्ल्यू नोएल को सौंपा गया। शव को दिल्ली होते हुए अमरीका भेजा जाएगा।

इंडिया घूमने आई थीं

डोरोथी ली नोरा अपनी बेटी नोएल के साथ इंडिया घूमने आई थीं। उनके ग्रुप में करीब 20 सदस्य थे। वह 9 अक्टूबर को आगरा से भरतपुर के लिए निकलीं। वह रास्ते में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में भी घूमी। वहां से बस के जरिए वह भरतपुर पहुंची। इसके बाद भरतपुर से ट्रेन के जरिए उन्हें रणथम्भौर जाना था, जब डोरोथी ली अपने ग्रुप के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला, जाते-जाते मारी गोली… शहर में नाकाबंदी
भीलवाड़ा
Bhilwara Attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 10:05 pm

Published on:

11 Oct 2025 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / अमेरिकी महिला की राजस्थान में मौत, बेटी ने शव किया रिसीव…रणथंभौर पहुंचने से पहले सीने में होने लगा था दर्द

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरतपुर विकास प्राधिकरण का बढ़ा दायरा, सीएम भजनलाल के पैतृक गांव सहित 24 गांव BDA में हुए शामिल, अब विकास कार्य होंगे तेज

Bharatpur Development Authority Limit Expanded CM Bhajan Lal ancestral village with 24 villages included now accelerating development work
भरतपुर

Deeg Festival : ‘डीग महोत्सव आज’, 2000 दीपों का दीपदान होगा मुख्य आकर्षण, जानें कार्यक्रम का शेड्यूल

Deeg Festival Today lighting of 2000 lamps will be main attraction know schedule of program
भरतपुर

भरतपुर: रेलवे स्टेशन पर बिगड़ी विदेशी महिला की तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

भरतपुर

GST Update : : सरकार ने शुरू किया पोर्टल, एक क्लिक पर जानें किन वस्तुओं के दाम हुए कम

GST Update Government has Launched a Portal to find out which commodities have reduced in price with just one click
भरतपुर

SMS Hospital Fire : भरतपुर के 3 मरीजों की मौत, हुआ अंतिम संस्कार, परिवार में शोक का माहौल, शेरू ने बयां किया आंखों देखा हाल…

Jaipur SMS Fire killed three Bharatpur residents Funeral family mourns Sheru narrates eyewitness account
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.