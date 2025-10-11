Rajasthan Crime: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला, जाते-जाते मारी गोली… शहर में नाकाबंदी

भीलवाड़ा। शहर के सदर बाजार में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो बाइक सवार युवकों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले तलवार से वार किया और बाद में देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे हरफूल जाट के पैर में गोली लग गई। अचानक हुई फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। घायल को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।