Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला, जाते-जाते मारी गोली… शहर में नाकाबंदी

Bhilwara Crime: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, डीएसपी मनीष बडगुजर और कोतवाली थाना प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Kamal Mishra

Oct 11, 2025

Bhilwara Attack
Play video

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला (फोटो-पत्रिका)

भीलवाड़ा। शहर के सदर बाजार में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो बाइक सवार युवकों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले तलवार से वार किया और बाद में देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे हरफूल जाट के पैर में गोली लग गई। अचानक हुई फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। घायल को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, डीएसपी मनीष बडगुजर और कोतवाली थाना प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

घायल हालत में पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता (फोटो-पत्रिका)

देसी कट्टा से मारी गोली

कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि हलेड़ निवासी हरफूल जाट शनिवार शाम मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गए। इसके बाद दोनों ने उस पर तलवार से हमला किया, जिससे हरफूल के हाथ में चोट लग गई। हमलावरों में से एक ने देसी कट्टा निकालकर फायर किया। गोली कांग्रेस नेता के पैर में लगी।

इलाके में दहशत

घटना के दौरान पास की दुकान के कुछ कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर भीड़ देखकर मौके से पैदल ही फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं और इलाके में दहशत फैल गई।

राजनीतिक वजहों से हमला की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आपसी रंजिश का एंगल सामने आया है, हालांकि पीड़ित पक्ष ने शक जताया है कि हमले के पीछे किसी राजनीतिक विरोधी गुट का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर लिया है और उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

फिलहाल हरफूल जाट की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे घटनाक्रम का खुलासा शीघ्र किया जाएगा। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ‘मां’ ने रोटियों में मिलाया जहर, 4 बच्चों को खिलाकर खुद खाया, पांचों की मौत
सीकर
mass suicide in Sikar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 10:09 pm

Published on:

11 Oct 2025 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Crime: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला, जाते-जाते मारी गोली… शहर में नाकाबंदी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा रैंकिंग में भीलवाड़ा पिछड़ा, प्रदेश में 24वां स्थान

Bhilwara lags behind in education ranking, 24th in the state
भीलवाड़ा

खनिज विभाग ने आकोला लीजधारक को थमाया कारण बताओ नोटिस

Mineral department issues show cause notice to Akola lease holder
भीलवाड़ा

पीएम मोदी करेंगे भीलवाड़ा डेयरी के यूएचटी प्लांट का उद्घाटन

PM Modi to inaugurate Bhilwara Dairy's UHT plant
भीलवाड़ा

भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर देंगे स्वदेशी सर्च इंजन, जल्द होगा लॉन्च- अग्रवाल

Indian software engineers will provide indigenous search engine, will be launched soon: Agarwal
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा पूरा रंग-रोगन, 18 से सजेगी रोशनी

Government schools will have to be fully repainted by the 17th, and illuminated by the 18th.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.