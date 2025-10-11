Rajasthan Crime: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला, जाते-जाते मारी गोली… शहर में नाकाबंदी

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर तलवार से हमला (फोटो-पत्रिका)
भीलवाड़ा। शहर के सदर बाजार में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो बाइक सवार युवकों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले तलवार से वार किया और बाद में देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिससे हरफूल जाट के पैर में गोली लग गई। अचानक हुई फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। घायल को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, डीएसपी मनीष बडगुजर और कोतवाली थाना प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि हलेड़ निवासी हरफूल जाट शनिवार शाम मोपेड पर गोल प्याऊ चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गए। इसके बाद दोनों ने उस पर तलवार से हमला किया, जिससे हरफूल के हाथ में चोट लग गई। हमलावरों में से एक ने देसी कट्टा निकालकर फायर किया। गोली कांग्रेस नेता के पैर में लगी।
घटना के दौरान पास की दुकान के कुछ कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर भीड़ देखकर मौके से पैदल ही फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं और इलाके में दहशत फैल गई।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को आपसी रंजिश का एंगल सामने आया है, हालांकि पीड़ित पक्ष ने शक जताया है कि हमले के पीछे किसी राजनीतिक विरोधी गुट का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को चिन्हित कर लिया है और उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
फिलहाल हरफूल जाट की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे घटनाक्रम का खुलासा शीघ्र किया जाएगा। पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
