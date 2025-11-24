भरतपुर किले में मजदूरों पर हमला, लाठी-डंडे से जमकर पिटाई, हालत गंभीर

अवार निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 'प्रार्थी किले के महल खास में बेलदारी (मजदूरी) का काम कर रहे थे। हमारा काम शाम 5 बजे खत्म हो गया। इसके बाद हम घर जा रहे थे। मुझे ऋषिकांत ने रोका और गाली देकर कहा कि तुम कहां जा रहे हो। तुम और काम करो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। हमने मना किया और कहा कि हमारा समय पूरा हो गया है। ऋषिकांत गाली-गलौज करने लगा और मुझे पीटने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरे पिता रामशरण आए तो उनके सिर पर रवि ने सरिया मारी। इस दौरान एक शख्स आया और मेरे सिर में फावड़ा मारा। सुपरवाइजर ने पापा के हाथ में फावड़ा मारा। कर्मवीर ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायरिंग की, लेकिन गोली बगल से निकल गई। मेरे पापा रामशरण चोट लगने से बेहोश हो गए, जो कि आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं।'