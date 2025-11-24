Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

भरतपुर किले में मजदूरों पर हमला, लाठी-डंडे से जमकर पिटाई, हालत गंभीर

भरतपुर किले में मजदूरी करने गए पिता-पुत्र पर मैनेजर और वहां के स्टाफ ने हमला कर दिया। इस पिटाई में एक मजदूर मौके पर बेहोश हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Nov 24, 2025

Bharatpur

घायल मजदूर (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। किला स्थित महल खास में मजदूरी करने गए पिता-पुत्र को ड्यूटी पूरी होने के बाद काम करने से मना करना भारी पड़ गया। नाराज मैनेजर और स्टाफ ने पिता-पुत्र पर लाठी-डंडे और सरियों से हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि एक मजदूर मौके पर बेहोश हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे साथी मजदूरों पर भी हमला करने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्र को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने हमलावरों के खिलाफ थाना मथुरा गेट में शिकायत दी है।

अवार गांव निवासी राजकुमार ने बताया कि वह सोमवार को अपने पिता रामशरण के साथ खास महल में मजदूरी करने के लिए गया था। काम करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक था। शाम 5 बजे जब उनकी छुट्टी हो गई और घर जाने लगे तो वहां के मैनेजर ने उनसे काम के लिए कहा। इस पर पिता-पुत्र ने समय का हवाला देते हुए मना किया तो मैनेजर ने गाली-गलौज की और फिर पिता पर मैनेजर सहित लगभग 25 लोगों ने लाठी-डंडे और सरियों से हमला कर दिया।

घटना का वीडियो आया सामने

बेटे ने बताया कि 'मैं बचाने गया तो मुझ पर भी हमला कर घायल कर दिया। पिता के दोनों हाथों में चोटें हैं और मेरे सिर में गंभीर चोट आई है। मारपीट के दौरान पिता मौके पर बेहोश हो गए। साथी मजदूरों ने हमें बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। मारपीट करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें महल खास के स्टाफ मजदूरों को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं।'

पीड़ित ने तहरीर में क्या लिखा?

अवार निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 'प्रार्थी किले के महल खास में बेलदारी (मजदूरी) का काम कर रहे थे। हमारा काम शाम 5 बजे खत्म हो गया। इसके बाद हम घर जा रहे थे। मुझे ऋषिकांत ने रोका और गाली देकर कहा कि तुम कहां जा रहे हो। तुम और काम करो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। हमने मना किया और कहा कि हमारा समय पूरा हो गया है। ऋषिकांत गाली-गलौज करने लगा और मुझे पीटने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरे पिता रामशरण आए तो उनके सिर पर रवि ने सरिया मारी। इस दौरान एक शख्स आया और मेरे सिर में फावड़ा मारा। सुपरवाइजर ने पापा के हाथ में फावड़ा मारा। कर्मवीर ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायरिंग की, लेकिन गोली बगल से निकल गई। मेरे पापा रामशरण चोट लगने से बेहोश हो गए, जो कि आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं।'

यह बोले थाना प्रभारी

महल खास में मारपीट का मामला सामने आया है। मजदूर की ओर से तहरीर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। -देरावर सिंह भाटी, थाना प्रभारी, मथुरा गेट

