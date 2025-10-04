Bharatpur : बयाना विधायक ऋतु बनावत की कार से टकराई जुगाड़, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार विधायक डॉ. ऋतु बनावत अपने पति भरतपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल के साथ जयपुर से बयाना के लिए रवाना हुई थीं। रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 21 पर सिकंदरा टोल प्लाजा से पहले कैलाई मोड़ पर अचानक एक अवैध जुगाड़ वाहन तेज रफ्तार में बिना देखे मुड़ गया और उनकी कार से टकरा गया। हादसे में गाड़ी एक ओर से क्षतिग्रस्त हो गई।