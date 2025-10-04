Bharatpur : बयाना विधायक ऋतु बनावत की कार से टकराई जुगाड़, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

फोटो पत्रिका
Bharatpur : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी के निधन पर अन्तिम संस्कार में शामिल होने बयाना जा रही विधायक डॉ. ऋतु बनावत का वाहन शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गया।
जानकारी के अनुसार विधायक डॉ. ऋतु बनावत अपने पति भरतपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल के साथ जयपुर से बयाना के लिए रवाना हुई थीं। रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 21 पर सिकंदरा टोल प्लाजा से पहले कैलाई मोड़ पर अचानक एक अवैध जुगाड़ वाहन तेज रफ्तार में बिना देखे मुड़ गया और उनकी कार से टकरा गया। हादसे में गाड़ी एक ओर से क्षतिग्रस्त हो गई।
ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद विधायक ने मोबाइल पर जयपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश से बातचीत कर इस अवैध वाहन संचालन की जानकारी दी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे वाहनों पर रोक लगाने की मांग की।
डॉ. ऋतु बनावत घटना स्थल पर रुके बिना सीधे बयाना रवाना हो गईं, जहां उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी के निधन पर अंतिम संस्कार में भाग लिया।
