Bharatpur Crime : इकतरफा प्यार में युवती की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को दी उम्रकैद, पिता-भाई को भी सजा

लोक अभियोजक कुलदीप धनकड़ ने बताया कि कोतवाली इलाक स्थित मुखर्जी नगर कॉलोनी में 26 जनवरी 2021 की सुबह उसी कॉलोनी के रहने वाले युवक सुनील (24 वर्ष) ने अंकिता (19 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी सुनील पर अंकिता से इकतरफा प्यार करने का आरोप था। 26 जनवरी के दिन अंकिता अपनी छत पर घूम रही थी। अंकिता के पिता शक्ति राजपूत और मां रेखा स्कूल गए हुए थे। दोनों ही सरकारी अध्यापक हैं। घर पर अंकिता और उसकी बड़ी बहन कनिष्का थी।