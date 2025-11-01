Bharatpur : भरतपुर में बस संचालक नाराज, बोले- हड़ताल कब तक चलेगी, पता नहीं

ट्रैवल संचालक के मालिक महेशचंद ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हठधर्मिता कर रहे हैं। उन्होंने ही सभी बसों को पास किया है। अब वहीं लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए कोई नियम-कानून नहीं है। यदि बसों में इमरजेंसी गेट नहीं मिल रहा है तो अंधाधुंध जुर्माना लगाया जा रहा है। यदि हादसा हो भी जाता है तो बस संचालकों को समय भी देना चाहिए, जिससे सभी संचालक जो कमियां हैं उन्हें पूरी कर लें। यदि इसके बाद भी संचालक कमियों को पूरी नहीं कराएं तो कार्रवाई करनी चाहिए।