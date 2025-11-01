Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में बस संचालक नाराज, बोले- हड़ताल कब तक चलेगी, पता नहीं

Bharatpur : भरतपुर में बस संचालकों का कहना है कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 01, 2025

Bharatpur Bus operators angry and say they donot know how long strike will last

भरतपुर. हड़ताल के दौरान खड़ी बसें। फोटो पत्रिका

Bharatpur : स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई से नाराज भरतपुर के सभी स्लीपर बस संचालकों ने शुक्रवार को हड़ताल कर दी। इसके चलते यात्रियों को इधर-उधर भटकना पड़ा। बस संचालकों का कहना है कि यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है।

पहले बस पास किया अब कर रहे कार्रवाई

ट्रैवल संचालक के मालिक महेशचंद ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हठधर्मिता कर रहे हैं। उन्होंने ही सभी बसों को पास किया है। अब वहीं लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए कोई नियम-कानून नहीं है। यदि बसों में इमरजेंसी गेट नहीं मिल रहा है तो अंधाधुंध जुर्माना लगाया जा रहा है। यदि हादसा हो भी जाता है तो बस संचालकों को समय भी देना चाहिए, जिससे सभी संचालक जो कमियां हैं उन्हें पूरी कर लें। यदि इसके बाद भी संचालक कमियों को पूरी नहीं कराएं तो कार्रवाई करनी चाहिए।

बसों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना गलत

मालिक महेशचंद ने आरोप लगाया कि भरतपुर में महज 20 से 25 स्लीपर हैं। वह सभी नियम के अनुसार चलती हैं। शुक्रवार से संचालकों ने हड़ताल की है। यह हड़ताल कब तक चलेगी, इसका पता नहीं है। यदि कोई बस में ऊपर सामान बांधकर ले जाया जाता है तो वह गलत है। इसके अलावा बसों में ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं ले जाना चाहिए।

संचालकों का आरोप

संचालकों ने कहा कि जिस दिन आरटीओ विभाग गाड़ियां पास करता है, उस समय विभाग बसों के ऊपर केरियल लगा हुआ बसों को पास करता है।

Published on:

01 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : भरतपुर में बस संचालक नाराज, बोले- हड़ताल कब तक चलेगी, पता नहीं

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

