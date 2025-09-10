एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…

घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी दिगंत आनंद और एएसपी सतीश यादव भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि युवक के पास हथियार कहां से आया और उसने इस खौफनाक वारदात को क्यों अंजाम दिया। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम-प्रसंग के दुखद अंत को उजागर किया है और समाज में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।