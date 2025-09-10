Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…

Bharatpur Crime News: दिनदहाड़े फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग डर और दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही मथुरागेट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।

भरतपुर

Jayant Sharma

Sep 10, 2025

lover Kills Self After Shooting Girlfriend: भरतपुर शहर के मथुरागेट थाना क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। चर्च रोड पर हुई इस घटना में युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मथुरा गेट इलाके में चर्च रोड पर हुई। यहां खटीक मोहल्ले में रहने वाले रामबाबू नामक युवक का अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रामबाबू ने आवेश में आकर अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी। गोली प्रेमिका के हाथ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली लगने के बाद प्रेमिका दर्द से चीख उठी और मदद के लिए पुकारने लगी।

इस घटना के बाद, प्रेमी रामबाबू ने उसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। दिनदहाड़े फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग डर और दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही मथुरागेट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के शव को कब्जे में लिया।

घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी दिगंत आनंद और एएसपी सतीश यादव भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि युवक के पास हथियार कहां से आया और उसने इस खौफनाक वारदात को क्यों अंजाम दिया। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम-प्रसंग के दुखद अंत को उजागर किया है और समाज में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

10 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…

