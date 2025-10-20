दावत के लिए ऐसा खाना बनवाया कि अपनी ही शादी से पहले अरेस्ट हो गया दूल्हा, शादी रद्द…भाग गया परिवार

सूचना मिलते ही सीकरी पुलिस के साथ मिलकर टीम ने गांव उड़की के जंगलों में देर रात करीब 12 बजे दबिश दी। पुलिस की लाइट देखते ही गौकसी करने वाले लोग भागकर छिप गए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने की कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार तीन आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दूल्हा बनने वाला युवक मौसम और उसके पिता आस मोहम्मद भी शामिल हैं। इनके कब्जे से 150 किलो गौमांस और गौमांस ढोने में इस्तेमाल की जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई है।