दावत के लिए ऐसा खाना बनवाया कि अपनी ही शादी से पहले अरेस्ट हो गया दूल्हा, शादी रद्द…भाग गया परिवार

groom demo pic
Groom Arrest Before Wedding In Deeg: राजस्थान के डीग जिले में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी शादी से ठीक पहले 150 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 'मौसम' नाम का यह युवक दूल्हा बनने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस ने 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' के तहत उसके पिता आस मोहम्मद और एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। DST इंचार्ज सुलतान सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आस मोहम्मद अपने बेटे मौसम की शादी में लोगों को दावत देने के लिए उड़की के जंगलों से गौमांस काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर ला रहा है।
सूचना मिलते ही सीकरी पुलिस के साथ मिलकर टीम ने गांव उड़की के जंगलों में देर रात करीब 12 बजे दबिश दी। पुलिस की लाइट देखते ही गौकसी करने वाले लोग भागकर छिप गए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने की कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार तीन आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दूल्हा बनने वाला युवक मौसम और उसके पिता आस मोहम्मद भी शामिल हैं। इनके कब्जे से 150 किलो गौमांस और गौमांस ढोने में इस्तेमाल की जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई है।
इस गिरफ्तारी के बाद, जिसकी शादी होनी थी, उस युवक के परिवार के अन्य सदस्य पुलिस की कार्रवाई के डर से घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि गौ तस्करी के इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
डीग पुलिस का कहना है कि उनकी टीमें मेवात क्षेत्र और डीग जिले के कोने-कोने में गौ तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार सक्रिय हैं। गो तस्करों के निकलने वाले रास्तों पर लगातार गश्त की जा रही है ताकि ऐसे अवैध धंधों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।
