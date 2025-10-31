Bharatpur: एक्शन मोड में BDA, 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, 200 भूखंड की बाउंड्री ध्वस्त

करीब 10 हैक्टेयर भूमि पर फैली इन सात कॉलोनियों में लगभग 200 भूखंडों की दीवारों को तोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार कॉलोनी संचालकों को पूर्व में ही चेतावनी दी गई थी कि भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट अनुमोदन लिए बिना कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई।