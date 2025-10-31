Bharatpur: एक्शन मोड में BDA, 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, 200 भूखंड की बाउंड्री ध्वस्त

जेसीबी से कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका
भरतपुर। भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सात अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे-21 के आसपास प्राधिकरण क्षेत्र में की गई।
बीडीए के निरोधक दस्ते ने ग्राम नगला चांदमारी, नगला गोपाल, बरसो, घासोला, नगला बरताई, नौंह और बहनेरा गांवों में चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाई।
करीब 10 हैक्टेयर भूमि पर फैली इन सात कॉलोनियों में लगभग 200 भूखंडों की दीवारों को तोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार कॉलोनी संचालकों को पूर्व में ही चेतावनी दी गई थी कि भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट अनुमोदन लिए बिना कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान नगला चांदमारी में सड़क तोड़े जाने पर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने कार्रवाई पूरी की। बीडीए अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहे अन्य अवैध निर्माणों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई आगामी दिनों में जारी रहेगी।
मौके पर मौका मजिस्ट्रेट अजय पारीक तहसीलदार भरतपुर, तहसीलदार बीडीए मनीष कुमार मीना, तहसीलदार बीडीए मुकेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता अपून, भू-अभिलेख निरीक्षक नरेश सिंह, जेईएन आशीष मौर्य सहित पुलिस बल और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
