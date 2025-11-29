Jahangiri Darwaza : कभी था वो बयाना की शान, आज अपनी हालात पर आंसू बहा रहा जहांगीरी दरवाज़ा, पढ़ें एक रिपोर्ट

लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। यह ऐतिहासिक स्मारक अपनी दुर्दशा के आंसुओं को भीतर ही भीतर पी रहा है। दरवाज़ा टूटी चिनाई, उखड़ती परतों और बिखरती ईंटों के बीच दम तोड़ता दिखाई देता है। जिस स्मारक के लिए चारों ओर एक सुरक्षित और सम्मानजनक परिधि बननी चाहिए थी, उसके ठीक सामने जब्त कबाड़ वाहन, जर्जर ट्रक और टूटी-फूटी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। यह न केवल उसके सौंदर्य को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि संरचना पर भौतिक खतरा भी बढ़ा रहा है।