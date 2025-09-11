Bharatpur की भाईचारा गैंग, भाई ने बहन के साथ मिलकर बनाई टीम और कर दिया बड़ा खेल…

पुलिस ने आरोपियों से दो देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, मिर्च पाउडर, लोहे की रॉड, सात मोबाइल और चोरी की दो बाइकें बरामद की हैं। व्यापारी से लूटी गई कुछ नकदी व जेवर भी पुलिस ने वापस हासिल कर लिए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को बापर्दा रखते हुए मुख्य बाजार में पैदल जुलूस निकाला। चारों आरोपी घायल होने के कारण लाठियों के सहारे चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि भरतपुर में यूपी की इस गैंग के बारे में कुछ और वारदातें करने के बारे में भी जानकारी मिली है। पुराने केसेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सुमन इस गैंग को उन लोगों के बारे में जानकारी देती थी जिन्हें टारगेट करना था। महिला होने के कारण किसी को शक भी नहीं होता था।