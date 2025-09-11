Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur की भाईचारा गैंग, भाई ने बहन के साथ मिलकर बनाई टीम और कर दिया बड़ा खेल…

Brother-Sister Gang Arrested In Bharatpur: पुलिस ने बताया कि सुमन इस गैंग को उन लोगों के बारे में जानकारी देती थी जिन्हें टारगेट करना था। महिला होने के कारण किसी को शक भी नहीं होता था।

भरतपुर

Jayant Sharma

Sep 11, 2025

Bharatpur Police Arrest Gang, Photo - Patrika

Bharatpur Crime News: भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में ज्वेलर पर फायरिंग कर नकदी व जेवर लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार रात मुख्य बाजार में पैदल जुलूस निकाला। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर टीम का स्वागत किया।

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि 27 अगस्त की शाम सालाबाद रेलवे फाटक के पास ज्वेलर पिंटू सोनी से 80 हजार रुपए और जेवर लूटे गए थे। घटना के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। यूपी पुलिस की मदद से चार आरोपियों श्यामवीर सिंह, उसकी बहन सुमन, आसिफ उर्फ आरिफ और राजकुमार को पकड़ा गया। श्यामवीर पहले भी बयाना के साहिल जैन हत्याकांड में शामिल रह चुका है और जेल से छूटने के बाद नई गैंग बनाकर ज्वेलर्स को निशाना बना रहा था।

11 Sept 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur की भाईचारा गैंग, भाई ने बहन के साथ मिलकर बनाई टीम और कर दिया बड़ा खेल…

