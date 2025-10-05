Bharatpur : परिंदों की चहचहाहट से गूंजा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, मनोरम दृश्य देख पर्यटक हुए दीवाने

Keoladeo National Bird Sanctuary : विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में प्रवासी पक्षियों चहचहाहट बढ़ गई है। घना में पक्षी पानी की सतह पर अपना भोजन ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीपक मुदगल ने परिंदों की अठखेलियों को अपने कैमरे में कैद किया है। मुद्गल ने बताया कि अजान बांध के आसपास कुछ स्थानों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसमें विभिन्न मछलियां पक्षियों की आहार पूर्ति कर रही हैं। मानसून की अच्छी बारिश के कारण पार्क में जल स्तर पर्याप्त है, जो पक्षियों के लिए आदर्श आवास दे रहा है। देशी-विदेशी पक्षियों के लिए विख्यात इस उद्यान में ठंड से बचने के लिए दूरदराज से आने वाले पक्षी शरण ले रहे हैं।