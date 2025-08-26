कार में खराबी आने पर भड़का ‘भरतपुर’ का वकील, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ करवाई FIR

कार्ति सिंह ने बताया कि कार से ओवरटेक करते समय अचानक कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं। कार बाईब्रेट करने लगती है लेकिन, कार की स्पीड नहीं बढती है। गाड़ी में इंजन मैनेंजमेन्ट सिस्टम मालफंक्शन लिखा हुआ आने लगता है। इस वजह से कई बार कीर्ति सिंह और उनके परिवार की कई बार जान जोखिम में भी आ चुकी है। जब उन्होंने इस समस्या को लेकर एजेंसी को बताया तो, एजेंसी वालों ने कहा कि यह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो कभी सही नहीं किया जा सकता।