कार में खराबी आने पर भड़का ‘भरतपुर’ का वकील, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ करवाई FIR

Rajasthan News: भरतपुर के एक वकील ने दो अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल, एडवोकेट कीर्ति सिंह की कार में खराबी आने पर उन्होंने एजेंसी वालों से संपर्क किया। जब उनकी कार की समस्या बंद नहीं हुई तो उन्होंने भरतपुर की मथुरा गेट थाना में कार कंपनी की ब्रांडिंग करने वाले अभिनेता दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी।
जानकारी के मुताबिक, कीर्ति सिंह ने FIR दर्ज करवाते हुए बताया कि मैंने साल 2022 में एक कार खरीदी थी। कार खरीदने से पहले कंपनी ने मुझे कार का कोटेशन बनाकर भेज दिया। कंपनी का एक प्रतिनिधि मेरे घर पर आया। कार की रेट तय होने के बाद सौदा तय हुआ। मैंने 51 हजार रुपये एडवांस दे दिए। जिसके लिए उन्होंने 10,03,699 रुपये का लोन करवाया।
उन्होंने आगे कहा कि 23,97,353 रुपये में कार खरीदी। कार को खरीदते समय एजेंसी द्वारा कहा गया कि आप गाड़ी चलाओ आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन, कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद टेक्नीकल डिफॉल्ट आने शुरू हो गए।
कार्ति सिंह ने बताया कि कार से ओवरटेक करते समय अचानक कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं। कार बाईब्रेट करने लगती है लेकिन, कार की स्पीड नहीं बढती है। गाड़ी में इंजन मैनेंजमेन्ट सिस्टम मालफंक्शन लिखा हुआ आने लगता है। इस वजह से कई बार कीर्ति सिंह और उनके परिवार की कई बार जान जोखिम में भी आ चुकी है। जब उन्होंने इस समस्या को लेकर एजेंसी को बताया तो, एजेंसी वालों ने कहा कि यह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो कभी सही नहीं किया जा सकता।
जिसके बाद कीर्ति सिंह ने इस समस्या को लेकर जब कंपनी और डीलर से बात की। उन्होंने इस समस्या को सही करने से मना कर दिया। साथ ही कार की कीमत को भी वापस करने से मना कर दिया। इसलिए कीर्ति सिंह ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग, मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के MD, नितिन शर्मा, डायरेक्टर प्रियंका शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।
इस FIR में हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख़ खान और दीपिका पादुकोण सहित एक अन्य नाम भी शामिल है। कीर्ति सिंह ने FIR में बताया कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसर दीपिका पादुकोण और शाहरुख़ खान ने कंपनी के डिफेक्टिव वाहनों की मार्केटिंग करते हैं। इसलिए दोनों अभिनेता भी बराबर के आरोपी हैं।