तेजाजी मेले में आने वाले एक लाख जातरुओं को मिलेगा चांदी का सिक्का, घर-घर तक पहुंचेगी तेजाजी की स्मृतिन

पूर्व उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर को विशेष पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बार तेजा दशमी मेले पर आने वाले करीब एक लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ तेजाजी अंकित सिल्वर सिक्का दिया जाएगा। भविष्य में मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऐसा सिक्का दिया जाए, जिससे हर घर में तेजाजी की स्मृति पहुंचे। इस दौरान पूर्व डीआईजी सवाईसिंह चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, वहीं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रणजीत धौलिया ने भी सुझाव रखे।