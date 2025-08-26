Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

तेजाजी मेले में आने वाले एक लाख जातरुओं को मिलेगा चांदी का सिक्का, घर-घर तक पहुंचेगी तेजाजी की स्मृतिन

हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को खरनाल पहुंचे। यहां उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर के निर्माण को लेकर कमेटी से चर्चा की तथा तेजाजी के भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की।

नागौर

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

Tejaji Temple
खींवसर के खरनाल में लोक देवता वीर तेजाजी के मन्दिर निर्माण का अवलोकन करते पूर्व उप मुख्यमंत्री चौटाला। फोटो पत्रिका

खींवसर (नागौर)। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को खरनाल पहुंचे। यहां उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर के निर्माण को लेकर कमेटी से चर्चा की तथा तेजाजी के भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की। चौटाला ने मंदिर निर्माण की धीमी गति को लेकर नाराजगी भी जताई। चौटाला का अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखराम खुडख़ुडिय़ा ने साफा पहनाकर स्वागत किया।

इस दौरान चौटाला ने पूर्व डीआइजी सवाईसिंह चौधरी और पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के साथ निर्माणाधीन तेजाजी मंदिर का अवलोकन किया तथा निर्माण कार्य एजेंसी को काम की गुणवत्ता सुधारने और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के पैनोरमा का भी अवलोकन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंदिर निर्माण की धीमी प्रगति पर कमेटी और कार्यकारी एजेंसी के सामने नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि अब तक किए गए कार्य की तुलना में दो गुना से अधिक राशि जारी की जा चुकी है, फिर भी काम धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर निर्माण में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कार्य में तेजी आवश्यक है। जो कार्य तीन वर्षों में पूरा होना था, उसका दो वर्षों में नाममात्र का ही हिस्सा हो पाया है।

विशेष पहचान के प्रयास

पूर्व उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर को विशेष पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बार तेजा दशमी मेले पर आने वाले करीब एक लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ तेजाजी अंकित सिल्वर सिक्का दिया जाएगा। भविष्य में मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऐसा सिक्का दिया जाए, जिससे हर घर में तेजाजी की स्मृति पहुंचे। इस दौरान पूर्व डीआईजी सवाईसिंह चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, वहीं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रणजीत धौलिया ने भी सुझाव रखे।

जन-जन के आराध्य देव

जातरुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की। यह धर्मशाला करीब दस बीघा भूमि में बनेगी। इसका भूमि पूजन नवरात्रा में किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि लोक देवता तेजाजी महाराज जन-जन के आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला निर्माण की योजना लंबे समय से थी, लेकिन भूमि चयन में अधिक समय लग गया। नवरात्रा के मौके पर भूमि पूजन कर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमसुख जाजड़ा ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / तेजाजी मेले में आने वाले एक लाख जातरुओं को मिलेगा चांदी का सिक्का, घर-घर तक पहुंचेगी तेजाजी की स्मृतिन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.