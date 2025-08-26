तेजाजी मेले में आने वाले एक लाख जातरुओं को मिलेगा चांदी का सिक्का, घर-घर तक पहुंचेगी तेजाजी की स्मृतिन

खींवसर (नागौर)। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को खरनाल पहुंचे। यहां उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर के निर्माण को लेकर कमेटी से चर्चा की तथा तेजाजी के भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की। चौटाला ने मंदिर निर्माण की धीमी गति को लेकर नाराजगी भी जताई। चौटाला का अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखराम खुडख़ुडिय़ा ने साफा पहनाकर स्वागत किया।
इस दौरान चौटाला ने पूर्व डीआइजी सवाईसिंह चौधरी और पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के साथ निर्माणाधीन तेजाजी मंदिर का अवलोकन किया तथा निर्माण कार्य एजेंसी को काम की गुणवत्ता सुधारने और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के पैनोरमा का भी अवलोकन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंदिर निर्माण की धीमी प्रगति पर कमेटी और कार्यकारी एजेंसी के सामने नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि अब तक किए गए कार्य की तुलना में दो गुना से अधिक राशि जारी की जा चुकी है, फिर भी काम धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर निर्माण में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कार्य में तेजी आवश्यक है। जो कार्य तीन वर्षों में पूरा होना था, उसका दो वर्षों में नाममात्र का ही हिस्सा हो पाया है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर को विशेष पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बार तेजा दशमी मेले पर आने वाले करीब एक लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ तेजाजी अंकित सिल्वर सिक्का दिया जाएगा। भविष्य में मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऐसा सिक्का दिया जाए, जिससे हर घर में तेजाजी की स्मृति पहुंचे। इस दौरान पूर्व डीआईजी सवाईसिंह चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, वहीं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रणजीत धौलिया ने भी सुझाव रखे।
जातरुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा की। यह धर्मशाला करीब दस बीघा भूमि में बनेगी। इसका भूमि पूजन नवरात्रा में किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि लोक देवता तेजाजी महाराज जन-जन के आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला निर्माण की योजना लंबे समय से थी, लेकिन भूमि चयन में अधिक समय लग गया। नवरात्रा के मौके पर भूमि पूजन कर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमसुख जाजड़ा ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।