भरतपुर में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल ने कहा- पेपर खराब होने पर उठाया कदम

मृतक छात्र अविरल सैनी। फोटो पत्रिका
Bharatpur : भरतपुर से बड़ी खबर। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर के थर्ड ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि पेपर खराब होने की वजह से ये बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल कॉलेज के मृतक छात्र का नाम अविरल सैनी पुत्र ख्यालीराम सैनी (23 साल) निवासी अलवर है।
बताया जा रहा है कि मृतक छात्र अविरल सैनी के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवा दिया गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को इस आत्महत्या के घटना की सूचना दे दी गई है।
जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य अजय कुकरेजा ने बताया कि छात्र अपने कमरे में सो रहा था। जब उसके साथी कमरे पर पहुंचे तो, कमरा अंदर से बंद था। यह देखकर उसके दोस्तों ने कमरे के गेट को खटखटाया। पर, अविरल ने कमरा नहीं खोला। जिसके बाद उसके साथियों ने कमरे का गेट तोड़ दिया।
जब छात्र कमरे के अंदर पहुंचे तो चौंक गए, अंदर देखा तो, अविरल सैनी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। साथियों ने तुरंत शव को उतारा। अविरल को तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अविरल के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवाया गया है।
मौके पर अस्पताल अधीक्षक नागेंद्र सिंह भदोरिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गौरव कपूर सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। मेडिकल छात्र के फांसी लगाने के सही कारणों की अभी तक जानकारी नहीं है।
शिवहर थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज ने बताया एमबीबीएस छात्र के फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना हुई है। इसकी ऑफिशियल टीम जांच कर रही है।
