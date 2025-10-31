Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल ने कहा- पेपर खराब होने पर उठाया कदम

Bharatpur : भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के एक एमबीबीएस छात्र ने आत्महत्या कर ली। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि पेपर खराब होने की वजह से ये बड़ा कदम उठाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

मृतक छात्र अविरल सैनी। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर से बड़ी खबर। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर के थर्ड ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि पेपर खराब होने की वजह से ये बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल कॉलेज के मृतक छात्र का नाम अविरल सैनी पुत्र ख्यालीराम सैनी (23 साल) निवासी अलवर है।

घटना की सूचना परिजनों को दी

बताया जा रहा है कि मृतक छात्र अविरल सैनी के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवा दिया गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को इस आत्महत्या के घटना की सूचना दे दी गई है।

साथियों ने कमरे का गेट तोड़ा

जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य अजय कुकरेजा ने बताया कि छात्र अपने कमरे में सो रहा था। जब उसके साथी कमरे पर पहुंचे तो, कमरा अंदर से बंद था। यह देखकर उसके दोस्तों ने कमरे के गेट को खटखटाया। पर, अविरल ने कमरा नहीं खोला। जिसके बाद उसके साथियों ने कमरे का गेट तोड़ दिया।

अविरल को तुरंत अस्पताल ले गए साथी

जब छात्र कमरे के अंदर पहुंचे तो चौंक गए, अंदर देखा तो, अविरल सैनी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। साथियों ने तुरंत शव को उतारा। अविरल को तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अविरल के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवाया गया है।

सही कारणों की अभी तक पक्की जानकारी नहीं

मौके पर अस्पताल अधीक्षक नागेंद्र सिंह भदोरिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गौरव कपूर सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। मेडिकल छात्र के फांसी लगाने के सही कारणों की अभी तक जानकारी नहीं है।

ऑफिशियल टीम कर रही जांच

शिवहर थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज ने बताया एमबीबीएस छात्र के फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना हुई है। इसकी ऑफिशियल टीम जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद! दो लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, जानें क्यों
जयपुर
Rajasthan 700 B.Ed colleges will be closed 200,000 candidates future is at stake Find out why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 11:28 am

Published on:

31 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल ने कहा- पेपर खराब होने पर उठाया कदम

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 साल बाद जिंदा मिली पत्नी…पति मृत मानकर बसा चुका था दूसरा घर, एक हादसे ने बिछड़ा दिया था दोनों को

Bharatpur
भरतपुर

Cyber ​​Thugs New Trap : शादी का कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है जीरो, साइबर ठगों का है नया जाल, कैसे बचें, जानें

Rajasthan Bharatpur Wedding Card Opening Your Bank Account Zero Cyber Thugs have a New Trap Google APK List
भरतपुर

Rajasthan News : राजस्थान में यहां नगर निगम का बड़ा एक्शन, 4 जेसीबी से 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, किया फिर से कब्जा

Bharatpur Bulldozer Big Action Municipal corporation takes over government land worth Rs 20 crore
भरतपुर

Weather Update : मोन्था के असर से भरतपुर में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, 20-40 KMPH की गति से चलेंगी हवाएं

Weather Update today Montha impact Bharatpur torrential rain alert 20-40 KMPH speed blow winds
भरतपुर

Rajasthan : पशुपालन विभाग में डेपुटेशन का खेल! दो रजिस्टरों में लगती है हाजिरी, जानें पूरा मामला

Rajasthan Animal Husbandry Department is playing a deputation game Attendance is recorded in two registers know full story
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.