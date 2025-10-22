भरतपुर: लक्ष्मी पूजन पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दिखाई ईमानदारी, गिरे हुए रुपए लौटाकर जीता लोगों का दिल



कुछ देर बाद पता चला कि ग्वालियर निवासी सिद्धार्थ, जो कस्बे में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसी के रुपए रास्ते में गिर गए थे। सिद्धार्थ दिवाली के दिन गोलगप्पे बनाने का सामान लेने गया था। उसी दौरान उसकी जेब से रुपए गिर गए। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी वीरी सिंह को यह जानकारी मिली, उन्होंने बिना किसी देरी के सिद्धार्थ को बुलाया और रुपए लौटा दिए।