भरतपुर

भरतपुर: लक्ष्मी पूजन पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दिखाई ईमानदारी, गिरे हुए रुपए लौटाकर जीता लोगों का दिल

नदबई में तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ईमानदारी और मानवता की अनोखी मिसाल पेश की। रेलवे फाटक के पास सड़क पर गिरे 2500 रुपए को पुलिसकर्मी ने पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उसके असली हकदार तक पहुंचाया।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

Arvind Rao

Oct 22, 2025

Bharatpur Nadbai Traffic policeman

गिरे हुए रुपए लौटाते हुए (फोटो- पत्रिका)

नदबई (भरतपुर): दिवाली के पावन अवसर पर जहां लोग लक्ष्मी पूजन में व्यस्त थे। वहीं, नदबई में तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ईमानदारी और मानवता की अनोखी मिसाल पेश की। रेलवे फाटक के पास सड़क पर गिरे 2500 रुपए को पुलिसकर्मी ने पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उसके असली हकदार तक पहुंचाया। इस कार्य ने लोगों का दिल जीत लिया।


जानकारी के अनुसार, दिवाली की शाम नदबई रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति के जेब से 2500 रुपए गिर गए। उस समय ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी वीरी सिंह को सड़क पर रुपए पड़े मिले। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, कि यह रुपए किसके हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया।


कुछ देर बाद पता चला कि ग्वालियर निवासी सिद्धार्थ, जो कस्बे में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसी के रुपए रास्ते में गिर गए थे। सिद्धार्थ दिवाली के दिन गोलगप्पे बनाने का सामान लेने गया था। उसी दौरान उसकी जेब से रुपए गिर गए। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी वीरी सिंह को यह जानकारी मिली, उन्होंने बिना किसी देरी के सिद्धार्थ को बुलाया और रुपए लौटा दिए।


रुपए वापस पाकर सिद्धार्थ की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उसने कहा कि ऐसे समय में जब पैसों के प्रति लालच बढ़ता जा रहा है, वहां कांस्टेबल वीरी सिंह जैसी ईमानदार पुलिसकर्मी समाज के लिए प्रेरणा हैं।


स्थानीय लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इस ईमानदारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कर्म ही पुलिस की सच्ची पहचान बनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन किया गया यह नेक कार्य मानवता की मिसाल पेश करता है।

Published on:

22 Oct 2025 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर: लक्ष्मी पूजन पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दिखाई ईमानदारी, गिरे हुए रुपए लौटाकर जीता लोगों का दिल

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

