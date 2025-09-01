Radha Rani Prakatya Utsav : साल में एक बार ही होते हैं बिहारीजी मन्दिर में राधा रानी के चरण दर्शन, उमड़े श्रद्धालु

किला बिहारीजी मन्दिर के महंत देवेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि राधा रानी के प्राकट्योत्सव पर 101 किलो दूध, 51 किलो दही, 5 किलो घी, संगम त्रिवेणी का गंगा जल एवं दिव्य औषधि से सुबह 3.55 बजे अभिषेक किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धालुओं को चरणामृत का वितरण किया गया। राधा रानी के चरणों के दर्शन साल में एक बार ही होते है। शाम को भव्य फूलबंगला झांकी के दर्शन किए गए।