Bharatpur : मेमने को बचाने के चक्कर में पिता-पुत्र एक साथ नदी में डूबे, मौत के बाद गांव में फैला मातम

Bharatpur : भरतपुर के रूपवास के गांव देवरी के पास गम्भीर नदी की सपाट पर भेड़ के बच्चे को बचाने के चक्कर में पिता-पुत्र की डूबने से मौत हो गई। एक साथ पिता-पुत्र की मौत के चलते गांव में शोक की लहर फैल गई। सूचना पर एएसपी बयाना हरीराम कुमावत, सीओ नीरज भारद्वाज, थानाधिकारी चंद्रमोहन, घाटोली चौकी इंचार्ज होरीलाल गुर्जर व एएसआई राकेश सेन मय जाब्ता के मौके पर पहुंचे।
शवों की तलाश में ग्रामीणों ने गांव के जाबांज युवकों को रस्सियों के सहारे पानी में कूदाया। पिता गोपाल तेली का शव ढूंढ़ निकाला गया। लेकिन पुत्र साहिल उर्फ फौजी का शव नहीं मिलने पर एसडीएम विष्णु बंसल व तहसीलदार अमित शर्मा को सूचना दी गई। जिस पर प्रशासन ने भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को गांव देवरी भेजी। टीम के सदस्यों ने कड़ी मेहनत कर करीब 2 घंटे में पुत्र साहिल उर्फ फौजी के शव को गम्भीर नदी की रपट से बाहर निकाला।
इसके बाद दोनों के शवों को निजी वाहन से उपजिला अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। विधायक डॉ ऋतु बनावत व ऋषि बंसल भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर जल्द पोस्टमार्टम कराने व प्रशासन से तुरंत प्रभाव से अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिलाने की बात कहकर परिजनों को ढांढस बंधाया।
घाटोली चौकी इंचार्ज होरीलाल ने बताया कि सुबह पिता-पुत्र भेड़ों को चराने सपाट के पास गए थे। तभी अचानक से एक मेमना नदी में चला गया, जहां वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में पुत्र ने पानी में छलांग लगा दी। बेटे को डूबता देख, पिता भी नदी में कूद गया। पानी की गहराई व बहाव का सही अंदाज न होने की वजह से पिता-पुत्र पानी में डूबते चले गए। इसके बाद शोर सुनकर सैंकड़ों ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में गोपाल पुत्र अल्लाबख्श व साहिल उर्फ फौजी पुत्र गोपाल तेली मुसलमान निवासी देवरी नयागांव के शवों का पंचनामा भरकर चिकित्सकों को तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराया। दोपहर को शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। उसके बाद शाम को गांव देवरी में दोनों के शवों को कब्रिस्तान में गमगीन माहौल में दफनाया गया।