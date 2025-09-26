Bharatpur : मेमने को बचाने के चक्कर में पिता-पुत्र एक साथ नदी में डूबे, मौत के बाद गांव में फैला मातम

घाटोली चौकी इंचार्ज होरीलाल ने बताया कि सुबह पिता-पुत्र भेड़ों को चराने सपाट के पास गए थे। तभी अचानक से एक मेमना नदी में चला गया, जहां वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में पुत्र ने पानी में छलांग लगा दी। बेटे को डूबता देख, पिता भी नदी में कूद गया। पानी की गहराई व बहाव का सही अंदाज न होने की वजह से पिता-पुत्र पानी में डूबते चले गए। इसके बाद शोर सुनकर सैंकड़ों ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे।