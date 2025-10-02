भरतपुर: खांसी की सिरप पीने से दो साल के मासूम की मौत, एक और मामला आया सामने

परिजनों के अनुसार, घर लौटकर बच्चे को एक ढक्कन सिरप पिलाई गई, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मासूम को दोबारा वैर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने भरतपुर रेफर कर दिया। वहां से उसे जयपुर एसएमएस अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस घटना से गांव और इलाके में शोक की लहर है। परिजन का आरोप है कि सरकारी अस्पताल से मिली सिरप पीने के बाद ही बच्चे की हालत बिगड़ी। अब ग्रामीण और परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।