Rajasthan : भरतपुर में यूपी के एथलीट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रिंकू सिंह का सपना रह गया अधूरा

बताया जा रहा है कि आज सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ पैरों में कुछ दिक्कत होने लगी। उसने अपने साथी को इस परेशानी के बारे में बताया। रूममेट उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर गया। निजी अस्पताल ने उसका चेकअप कर उसे आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। आरबीएम अस्पताल में रिंकू को मृत घोषित कर दिया। पर रिंकू की मौत के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। रूममेट ने ही इस दर्दनाक घटना के बारे में रिंकू के परिजनों को बताया।।