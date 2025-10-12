Rajasthan : भरतपुर में यूपी के एथलीट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रिंकू सिंह का सपना रह गया अधूरा

रिंकू की फाइल फोटो व अन्य। पत्रिका फोटो
Rajasthan : भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। यूपी के एक एथलीट की संदिग्ध परिस्थितियों में भरतपुर में मौत हो गई। नेशनल खेल चुके एथलीट रिंकू सिंह का सपना अधूरा ही रह गया। मृतक के चाचा बॉबी सिंह ने बताया कि आगरा निवासी रिंकू सिंह (18 वर्ष) भरतपुर में रनिंग की तैयारी कर रहा था। वह 5 किलोमीटर की रनिंग करता था। भरतपुर में रिंकू अपने साथी के साथ कमरा लेकर रहता था।
बताया जा रहा है कि आज सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ पैरों में कुछ दिक्कत होने लगी। उसने अपने साथी को इस परेशानी के बारे में बताया। रूममेट उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर गया। निजी अस्पताल ने उसका चेकअप कर उसे आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। आरबीएम अस्पताल में रिंकू को मृत घोषित कर दिया। पर रिंकू की मौत के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। रूममेट ने ही इस दर्दनाक घटना के बारे में रिंकू के परिजनों को बताया।।
नागर थाना अछनेरा जिला आगरा के रहने वाले मृतक के चाचा बॉबी सिंह ने बताया कि मेरा भतीजा रिंकू एक एथलीट था। भरतपुर में किराए पर कमरा लेकर रहता था। जहां वह रनिंग की तैयारी कर रहा था। रोजाना लोहागढ़ स्टेडियम में प्रेक्टिस करता था। रिंकू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पर उसकी प्रतिभा को देखकर कई लोग उसकी मदद करते थे। पिता और बड़े भाई मजदूरी करते हैं।
रिंकू ने यूपी की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। कई मेडल भी जीते थे। जल्दी ही वह स्टेट खेल कर आया था। जहां उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वर्ष 2024 में उसने नेशनल व ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था। उसका सपना था कि वह इंडिया के लिए खेले। पर अब रिंकू का सपना, अब सपना ही रह गया।
