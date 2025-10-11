SMS Hospital Fire : सेफ्टी ऑडिट के लिए मांगे थे 17 लाख, अनुमति मिलती तो नहीं जाती 6 जानें

SMS Hospital Fire : सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रोमा सेंटर में हुए अग्निकांड के जिम्मेदार, जैसे किसी बड़े हादसे के होने का ही इंतजार कर रहे थे। प्रबंधन को मरीजों की जान से ज्यादा अस्पताल की इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट के लिए 17 लाख रुपए का खर्च लगा। यही वजह थी कि जून महीने में सार्वजनिक निर्माण विभाग की इलेक्ट्रिक विंग ने ट्रोमा समेत पूरे अस्पताल की इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट के लिए 17 लाख रुपए का बजट अस्पताल प्रबंधन से मांगा, लेकिन प्रबंधन चुप्पी साध गया।