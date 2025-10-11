Rajasthan : अब सीआइएसएफ करेगी राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा, गजेंद्र सिंह खींवसर ने दी जानकारी

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने डॉ.मनीष अग्रवाल के एसीबी ट्रैप में पकड़े जाने पर पर कहा कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है। ट्रोमा सेंटर आग घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी अपना काम कर रही है। एसएफएल की रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके अन्य पहलुओं की जांच भी कमेटी अपने स्तर पर कर रही है।