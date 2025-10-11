Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan : अब सीआइएसएफ करेगी राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा, गजेंद्र सिंह खींवसर ने दी जानकारी

Rajasthan : राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) को जिम्मेदारी दी जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने यह जानकारी दी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 11, 2025

Gajendra Singh Khimsar Big Announcement CISF will now provide security to hospitals in Rajasthan

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) को जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले चरण की शुरुआत एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था शुरू होगी। यह जानकारी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने दी।

प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की हुई पुष्टि

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने डॉ.मनीष अग्रवाल के एसीबी ट्रैप में पकड़े जाने पर पर कहा कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। एसीबी ने अपनी कार्रवाई की है। ट्रोमा सेंटर आग घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी अपना काम कर रही है। एसएफएल की रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके अन्य पहलुओं की जांच भी कमेटी अपने स्तर पर कर रही है।

जांच कराई गई जो सही पाई गई

मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कफ सिरप के सैंपलों की जांच कराई गई जो सही पाई गई है।

