देर रात बस पलटी: खिड़की के शीशे तोड़कर सवारियों को निकाला बाहर, मची चीख-पुकार, 12 घायल

एक स्लीपर कोच बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में करीब एक दर्जन सवारियां घायल हो गईं। इस दौरान इलाके में चीख पुकार मच गई। थाना प्रभारी ने बताया कि जयपुर से एक स्लीपर कोच बस आगरा की तरफ जा रही थी।