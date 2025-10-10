Deeg Festival : ‘डीग महोत्सव आज’, 2000 दीपों का दीपदान होगा मुख्य आकर्षण, जानें कार्यक्रम का शेड्यूल

शोभायात्रा के समापन के बाद मेला मैदान में विभिन्न पारंपरिक खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। इनमें सुबह 10 से 11 बजे तक कबड्डी प्रतियागिता, 11 से 12 बजे मूंछ प्रतियोगिता, दोपहर 12 से 1 बजे रस्सा-कस्सी, दोपहर 1 से 2 बजे राधा-कृष्ण पोशाक प्रतियोगिता के साथ दोपहर बाद जलमहलों में 2 बजे से साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।