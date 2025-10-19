Diwali Celebration: मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री, दीपावली पर गांव की मिट्टी से जोड़ा अपनापन

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाएं, मिट्टी की जांच करवाकर कृषि वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों से कृषि यंत्रों की खरीद सस्ती हुई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे शिक्षा के साथ स्वरोजगार अपनाकर रोजगार प्रदाता बनें। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।