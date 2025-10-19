Diwali Celebration: मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री, दीपावली पर गांव की मिट्टी से जोड़ा अपनापन

Chief Minister Bhajanlal Sharma: भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने घर-घर पर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव में लोकदेवता घोड़े वाला बाबा और चामुंडा माता मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण गांव में पैदल परिक्रमा कर ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की और दीपावली की रामा-श्यामा करते हुए बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री शर्मा अपने पैतृक घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी माताजी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और परिवारजनों से कुशलक्षेम जानी। ग्रामीणों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और गांव की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आत्मीयता के साथ हर व्यक्ति से हालचाल पूछा और क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाएं, मिट्टी की जांच करवाकर कृषि वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों से कृषि यंत्रों की खरीद सस्ती हुई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे शिक्षा के साथ स्वरोजगार अपनाकर रोजगार प्रदाता बनें। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
