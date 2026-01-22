सरकारी अस्पताल में लड़की से डॉक्टर ने की ‘अश्लील बातें’, मोबाइल नंबर भी दिया, परिजनों का हंगामा

सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और समझाइश के बाद अस्पताल का ताला खुलवाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ एक चिकित्सक ने युवती से अश्लील बातें कीं और अपना मोबाइल नंबर देकर फोन करने को कहा। बताया गया कि पीड़ित युवती 19 जनवरी को खांसी-जुकाम की शिकायत लेकर दादी के साथ अस्पताल गई थी। चिकित्सक ने दादी को ओपीडी से पर्ची लाने भेज दिया और इसी दौरान युवती से अश्लील बात की।