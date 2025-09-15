राजस्थान के इन 9 जिलों में हेलीपैड का होगा निर्माण, पला में हवाई पट्टी का होगा विस्तार, सरकार ने जारी किया बजट

जिले के पला (कुम्हेर) हवाई पट्टी के दिन भी बदलने जा रहे हैं। कुम्हेर में पला हवाई पट्टी के एक किलोमीटर से दो किलोमीटर तक विस्तार के लिए संयुक्त शासन सचिव नागरिक उड्डयन राजस्थान ने 34.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। स्वीकृत राशि हवाई पट्टी की मरम्मत, रखरखाव एवं उन्नयन कार्य के साथ हवाई पट्टी के चारों ओर 6 फीट ऊंचाई की चारदीवारी, 23 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और टर्मिनल भवन निर्माण पर खर्च होगी। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ने के साथ बड़े विमानों का टेक ऑफ हो सकेगा।