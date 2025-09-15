Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

राजस्थान के इन 9 जिलों में हेलीपैड का होगा निर्माण, पला में हवाई पट्टी का होगा विस्तार, सरकार ने जारी किया बजट

प्रदेश के 9 जिलों में हेलीपैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 7 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जिसमें एक हेलीपैड के लिए करीब 78 लाख 32 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।

भरतपुर

Kamal Mishra

Sep 15, 2025

helicopter
प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

डीग। जिले में अब जल्द ही हेलीपैड का निर्माण होगा। हेलीपैड जैसी सुविधा से जुड़ जाने के बाद आने वाले समय में आमजन यहां हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देख सकेंगे।

प्रदेश के नौ जिलों में हेलीपैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सात करोड़ साठ लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जिसमें एक हेलीपैड के लिए करीब 78 लाख 32 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर हेलीपेड निर्माण के लिए जगह चिन्हित करने को लेकर जिला कलक्टर को पत्र लिखा गया है। स्थान के चिन्हित होने पर जल्द ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

वीआईपी मूवमेंट पर आती है हेलीपैड की समस्या

जिले में सहज हवाई यातायात के लिए एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है। जिले में विशिष्ट लोगों के या किसी वीआईपी मूवमेंट के पहुंचने पर हेलीपैड की समस्या आती है। हेलीकॉप्टर उतारने-उड़ाने के लिए अस्थाई हेलीपैड बनवाए जाते हैं। इसे लेकर नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से जिले में हेलीपैड निर्माण के लिए 78.32 लाख की राशि स्वीकृत की है।

पला हवाई पट्टी के भी बहुरेंगे दिन

जिले के पला (कुम्हेर) हवाई पट्टी के दिन भी बदलने जा रहे हैं। कुम्हेर में पला हवाई पट्टी के एक किलोमीटर से दो किलोमीटर तक विस्तार के लिए संयुक्त शासन सचिव नागरिक उड्डयन राजस्थान ने 34.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। स्वीकृत राशि हवाई पट्टी की मरम्मत, रखरखाव एवं उन्नयन कार्य के साथ हवाई पट्टी के चारों ओर 6 फीट ऊंचाई की चारदीवारी, 23 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और टर्मिनल भवन निर्माण पर खर्च होगी। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ने के साथ बड़े विमानों का टेक ऑफ हो सकेगा।

हवाई पट्टी विस्तार से होगा फायदा

जिले की पला हवाई पट्टी पर अभी छोटे विमान ही उतर सकते हैं। विस्तार के बाद 50 से 70 सीट वाले बड़े विमान हवाई पट्टी से उड़ान भर सकेंगे। हवाई पट्टी के विस्तार का असर जिले के विकास पर भी पड़ेगा। भविष्य में अन्य बड़े शहरों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इन 9 जिलों के लिए राशि जारी

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में हेलीपैड निर्माण के लिए बजट जारी किया है। इनमें प्रदेश के डीग, बारां, डूंगरपुर, बूंदी, खैरथल-तिजारा, सलूबर, ब्यावर, भरतपुर एवं डीडवाना-कुचामन जिला शामिल हैं। नागरिक उड्डयन विभाग ने निर्माण के लिए 700.60 लाख की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक हेलीपैड निर्माण पर 28.32 लाख एवं चारदीवारी निर्माण पर 50 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। भरतपुर व डीडवाना-कुचामन दो जिलों में सिर्फ हेलीपेड का निर्माण होगा। चारदीवारी निर्माण का प्रावधान नहीं है।

Published on:

15 Sept 2025 05:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के इन 9 जिलों में हेलीपैड का होगा निर्माण, पला में हवाई पट्टी का होगा विस्तार, सरकार ने जारी किया बजट

