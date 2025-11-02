Rajasthan: बेटे की शादी से ठीक पहले मिली 10 साल से खोई मां… गम में पिता ने छोड़ दिए प्राण, मां-बेटे का मिलन देख आंखों में आए आंसू

बेटे ने बताया कि मां के गम में पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। जीवन बेरंग हो गया था, पर आज मां के मिलने से मेरे जीवन में फिर से उजाला लौट आया है। देवर सूरज तांती ने बताया कि रूपाबेन के दो बेटे जयंत और सनी तथा एक बेटी हैं। परिवार ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत-मजदूरी करके अपना जीवन चलाया। अब जयंत की शादी होने वाली है और नियति ने समय रहते मां को मिलवा दिया है।