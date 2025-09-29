‘तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए आना पड़ा’

ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 26 सितम्बर 2025 को हैप्पी मॉर्डन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाछरैन के प्राचार्य लवकुश शर्मा के पास खेड़ली मोड थाने के एसएचओ बलराम यादव ने छुट्टी के बाद एक कांस्टेबल को किन्हीं बच्चों की टीसी लेने के लिए भेजा। इस पर प्राचार्य ने टीसी लेने की निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। ऐसे में कांस्टेबल एसएचओ से बात कर चला गया। इसके बाद एसएचओ प्राचार्य को फोन कर छुट्टी के बाद स्कूल बुलाते हैं और एक महिला को साथ लेकर स्वयं पहुंचे। बगैर फीस चुकता किए महिला को टीसी दिला दी।