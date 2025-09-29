Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

‘तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए आना पड़ा’

विवादों से घिरे खेड़ली मोड थाने की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कभी हाईवे पर वाहनों से अवैध वसूली तो अब निजी स्कूल के प्राचार्य से मारपीट कर उन्हें शांतिभंग में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है।

2 min read

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Sep 29, 2025

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन: फोटो पत्रिका

भरतपुर। विवादों से घिरे खेड़ली मोड़ थाने की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कभी हाईवे पर वाहनों से अवैध वसूली तो अब निजी स्कूल के प्राचार्य से मारपीट कर उन्हें शांतिभंग में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। स्कूल शिक्षा परिवार ने भुसावर में एसडीएम को ज्ञापन व स्कूल की चाबियां सौंपने के बाद जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। साथ ही घटना के विरोध में भुसावर, हलैना एवं वैर के निजी स्कूल सांकेतिक रूप से बंद रखे गए।

ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 26 सितम्बर 2025 को हैप्पी मॉर्डन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाछरैन के प्राचार्य लवकुश शर्मा के पास खेड़ली मोड थाने के एसएचओ बलराम यादव ने छुट्टी के बाद एक कांस्टेबल को किन्हीं बच्चों की टीसी लेने के लिए भेजा। इस पर प्राचार्य ने टीसी लेने की निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। ऐसे में कांस्टेबल एसएचओ से बात कर चला गया। इसके बाद एसएचओ प्राचार्य को फोन कर छुट्टी के बाद स्कूल बुलाते हैं और एक महिला को साथ लेकर स्वयं पहुंचे। बगैर फीस चुकता किए महिला को टीसी दिला दी।

टीसी प्राप्त होते ही प्राचार्य को धमकाते हुए कहा कि मारपीट की और कहा कि तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए स्कूल आना पड़ा। जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले अभिभावक ने टीसी के लिए कभी आवेदन नहीं किया। थानेदार का गुस्सा यहां तक शांत नहीं हुआ। वह प्राचार्य को घसीटते हुए गाड़ी में पटक कर थाने ले गए। वहां उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। विरोध करने पर संगीन अपराध में फंसाने की धमकी दी गई।

घटना का पता चलने पर परिजन व ग्रामीणों ने एसएचओ से गुहार लगाई तो अनसुना कर दिया। शांतिभंग में गिरफ्तार होने के बाद ग्रामीण प्राचार्य को छुड़ाकर लाए। इस घटना से आहत होकर वह रात को अपने घर से बिना बताए निकल गए और दूसरे दिन काफी तलाश करने के बाद परिजन उन्हें घर लाए।

निजी स्कूल संचालकों ने की एसएचओ को हटाने की मांग

निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि अगर तीन दिन के अंदर एसएचओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो स्कूल शिक्षा परिवार ने निर्णय लिया है कि जिला एवं राज्य स्तर पर सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह मुहिम तक तक जारी रहेगी जब तक पीडि़त प्राचार्य को न्याय नहीं मिलता।

इनका कहना है

एसएचओ बलराम यादव ने कहा कि महिला कोर्ट में जब 164 के बयान देने गई तो टीसी न देने की बात महिला ने कोर्ट में न्यायाधीश से कही। मुझे स्कूल संचालक की ओर से टीसी न देने का लिखित में एक परिवाद दिया। इसमें स्कूल संचालक के खिलाफ शांतिभंग करने के प्रकरण में कार्रवाई की गई।

Published on:

29 Sept 2025 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / 'तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए आना पड़ा'

