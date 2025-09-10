Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला

42 साल की महिला ने बताया कि उसकी देवरानी (35) घर पर अकेली थी। महिला का पति और उसका देवर मोबाइल की दुकान करते हैं। महिला के पति और देवर दुकान पर गए हुए थे। रामबाबू उसके पड़ोस में रहता था। आज वह पड़ोसियों के घर से कूदकर हमारे घर पर आया। आते ही उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो रामबाबू ने कट्टा निकालकर उसके हाथ में गोली मार दी।