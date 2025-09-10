Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला

Rajasthan News: भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एकतरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली।

भरतपुर

Anil Prajapat

Sep 10, 2025

Love-affair-in-Bharatpur
मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका

Bharatpur News: भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एकतरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, महिला को घायल हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घायल महिला के परिजनों का कहना है कि मृतक युवक महिला को 4 साल से परेशान कर रहा था। कई बार पुलिस में शिकायत भी की। लेकिन, वह पुलिस से छूटकर आता और फिर से परेशान करता था। घटना बुधवार सुबह 10 बजे की है।

42 साल की महिला ने बताया कि उसकी देवरानी (35) घर पर अकेली थी। महिला का पति और उसका देवर मोबाइल की दुकान करते हैं। महिला के पति और देवर दुकान पर गए हुए थे। रामबाबू उसके पड़ोस में रहता था। आज वह पड़ोसियों के घर से कूदकर हमारे घर पर आया। आते ही उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो रामबाबू ने कट्टा निकालकर उसके हाथ में गोली मार दी।

ये भी पढ़ें

सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी
अजमेर
image

महिला भागते हुए नीचे आई और अपने देवरानी को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद महिला की देवरानी ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया। इतने में महिला के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। महिला का देवर घर पहुंचा और अपनी भाभी के कमरे में जाकर देखा तो रामबाबू का शव महिला के कमरे में पड़ा था। पास में हथियार भी था।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

महिला के देवर ने तुरंत अपने भाई को बुलाया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। महिला के देवर ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया। साथ ही FSL की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है। महिला का इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है।

एसपी बोले-मामले की जांच जारी

एसपी दिगंत आनंद का कहना है कि मथुरा गेट थाना इलाके में रामबाबू नाम के व्यक्ति ने एक महिला के घर में जाकर महिला पर फायर किया। बाद में खुद के कनपटी पर गोली मार ली। रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rape Case: पिता ने 4 महीने की बेटी से किया रेप, भागकर आई मां तो लहूलुहान हाल में मिली मासूम
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.