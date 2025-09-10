Rajasthan: एक तरफा प्यार की दर्दनाक दास्तां, पहले महिला फिर खुद को मारी गोली, जानिए पूरा मामला

Bharatpur News: भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एकतरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, महिला को घायल हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल महिला के परिजनों का कहना है कि मृतक युवक महिला को 4 साल से परेशान कर रहा था। कई बार पुलिस में शिकायत भी की। लेकिन, वह पुलिस से छूटकर आता और फिर से परेशान करता था। घटना बुधवार सुबह 10 बजे की है।
42 साल की महिला ने बताया कि उसकी देवरानी (35) घर पर अकेली थी। महिला का पति और उसका देवर मोबाइल की दुकान करते हैं। महिला के पति और देवर दुकान पर गए हुए थे। रामबाबू उसके पड़ोस में रहता था। आज वह पड़ोसियों के घर से कूदकर हमारे घर पर आया। आते ही उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो रामबाबू ने कट्टा निकालकर उसके हाथ में गोली मार दी।
महिला भागते हुए नीचे आई और अपने देवरानी को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद महिला की देवरानी ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया। इतने में महिला के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। महिला का देवर घर पहुंचा और अपनी भाभी के कमरे में जाकर देखा तो रामबाबू का शव महिला के कमरे में पड़ा था। पास में हथियार भी था।
महिला के देवर ने तुरंत अपने भाई को बुलाया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। महिला के देवर ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया। साथ ही FSL की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है। महिला का इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है।
एसपी दिगंत आनंद का कहना है कि मथुरा गेट थाना इलाके में रामबाबू नाम के व्यक्ति ने एक महिला के घर में जाकर महिला पर फायर किया। बाद में खुद के कनपटी पर गोली मार ली। रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच की जा रही है।