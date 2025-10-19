Rajasthan: मिनी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 6 घायल, मच गई चीख-पुकार, ड्राइवर-कंडक्टर भागे

एआई तस्वीर
भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के हलैना थाना क्षेत्र में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर रविवार को भरतपुर से जयपुर जा रही एक निजी बस प्लास्टिक के पाइपों से भरे एक मिनी ट्रक के पीछे से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार छह से अधिक लोग घायल हो गए।
पुलिस सू्त्रों ने बताया कि टक्कर से मिनी ट्रक पलट गया, जिससे उसका चालक भी घायल हो गया और पाइपों के राजमार्ग पर बिखर जाने से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में बस चालक और परिचालक भी घायल हो गए जो बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी आसपास के निजी अस्पतालों में तलाश कर रही है। घायल बस यात्रियों को उपचार के बाद दूसरी बस से अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है।
गौरतलब है कि नदबई उपखंड के जनूथर सड़क मार्ग पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दंपती समेत दो बच्चों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक और गाड़ी दोनों में आग लग गई। हादसा नदबई थाना क्षेत्र के गांव लुहासा से आगे ईंट भट्टे के पास हुआ। हादसे में मारे गए चारों लोग गांव दहवा निवासी थे। मृतकों में नटवर (35), उनकी पत्नी पूजा (30), डेढ़ वर्षीय पुत्र दीपू और तीन वर्षीय पुत्री परी शामिल हैं। नटवर परिवार सहित बाइक से दिवाली का सामान और आतिशबाजी लाने अपने ससुराल नेवारा जा रहा था।
