Rajasthan: मिनी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 6 घायल, मच गई चीख-पुकार, ड्राइवर-कंडक्टर भागे

गौरतलब है कि नदबई उपखंड के जनूथर सड़क मार्ग पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दंपती समेत दो बच्चों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक और गाड़ी दोनों में आग लग गई। हादसा नदबई थाना क्षेत्र के गांव लुहासा से आगे ईंट भट्टे के पास हुआ। हादसे में मारे गए चारों लोग गांव दहवा निवासी थे। मृतकों में नटवर (35), उनकी पत्नी पूजा (30), डेढ़ वर्षीय पुत्र दीपू और तीन वर्षीय पुत्री परी शामिल हैं। नटवर परिवार सहित बाइक से दिवाली का सामान और आतिशबाजी लाने अपने ससुराल नेवारा जा रहा था।