Deeg News: डीग में दशकों से किराए पर चला रहे दुकान, अब 24 घंटे में सामान समेटने केे नोटिस से मची खलबली

नगर परिषद की स्वामित्व वाली इस जमीन पर 9 दुकानें कई दशकों से किराए पर चल रही हैं। दुकानों पर दुकानदारों का अपना सेटअप है। दुकानों को खाली कराने के लिए नगर परिषद की ओर से कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन दुकानदारों ने दुकान खाली न कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के निर्णय के बाद नगर परिषद ने दुकानों को खाली कर जमीन सुपुर्द कराने के लिए बुधवार को नोटिस चस्पा किए हैं। इन सभी दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए।