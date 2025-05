भाई-बहनों ने संभाला प्रधान पद का कार्यभार, पूर्व मंत्री के बेटे और बेटी 2024 में हो गए थे निलंबित

Rajasthan News: करीब 11 माह बाद ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एंव शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह ने 6 मई 2024 की आदेश की पालना के लिए आदेश जारी किए थे।

भरतपुर•May 03, 2025 / 09:48 am• Akshita Deora

Head Of Kaman And Pahari Panchayat Samiti Took Charge: आखिरकार कामां पंचायत समिति की प्रधान डा.शहनाज खान ने शुक्रवार को विधिवत रूप से उच्च न्यायालय व शासन उप सचिव के आदेश बाद प्रधान पद का चार्ज ग्रहण कर लिया।

