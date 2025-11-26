Rajasthan: ‘पार्टी’ को जिसने हराने का काम किया, उसी को बनाया ‘जिलाध्यक्ष’, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष

कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि डीग से राजीव सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वे दूसरे जिले के रहने वाले हैं। वहीं भरतपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, जो लगातार दो बार से जिला अध्यक्ष रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार नए चेहरे को तवज्जो दी जानी चाहिए थी। हम लोगों ने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब मौका आता है तो सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को पदों पर तवज्जो दी जाती है जिनका परिवार पहले से बड़े पदों पर रहा है।