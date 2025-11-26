Rajasthan: ‘पार्टी’ को जिसने हराने का काम किया, उसी को बनाया ‘जिलाध्यक्ष’, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
भरतपुर। डीग जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विरोध बढ़ गया है। स्थिति यह है कि ब्लॉक कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी है। पदाधिकारियों का आरोप है कि 'राजीव चौधरी मूलरूप से भरतपुर जिले के गांव खेड़ली गड़ासिया के रहने वाले हैं और शहर के गोपालगढ़ में रहते हैं। उन्होंने पूर्व में कांग्रेस को हराने के लिए काम किया था, लेकिन अब सिफारिशों के आधार पर उन्हें जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।'
भरतपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बुधवार को पार्टी के इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि 'जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। सिर्फ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक के परिजनों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो हम सभी पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा देंगे।'
कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि डीग से राजीव सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वे दूसरे जिले के रहने वाले हैं। वहीं भरतपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, जो लगातार दो बार से जिला अध्यक्ष रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार नए चेहरे को तवज्जो दी जानी चाहिए थी। हम लोगों ने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब मौका आता है तो सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को पदों पर तवज्जो दी जाती है जिनका परिवार पहले से बड़े पदों पर रहा है।
कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति कर रही है, जो कि गलत है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य साहब सिंह, कुम्हेर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लाखन सिंह हिंगोली, ब्लॉक अध्यक्ष कुम्हेर राजाराम सिनसिनी, सरपंच संघ अध्यक्ष नीब्बों, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पाराशर, पूर्व चेयरमैन कुम्हेर महेन्द्र जाटव सहित कई पदाधिकारी शामिल थे।
गौरतलब है कि भरतपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर लगातार दो बार से दिनेश सूपा को नियुक्त गया है, जिनके पिता कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री थे। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां नए चेहरे की मांग थी। वहीं डीग से कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है, जिनके पिता हरी सिंह कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इनका भी जिलाध्यक्ष के दावेदारों की सूची में दूर-दूर तक नाम नहीं था।
