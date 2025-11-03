राजस्थान के 9वीं के छात्र का कमाल, तीन महीने में कबाड़ से बनाया मिनी ट्रैक्टर, खासियतें जानकर लोग चौंके

Bharatpur : भरतपुर शहर के सारस चौराहा निवासी 9वीं कक्षा के छात्र धनंजय चौधरी उर्फ लकी ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया है। लकी ने कबाड़ और बाइक के पुराने पुर्जों से एक ऐसा मिनी ट्रैक्टर बनाया है, जो सड़क पर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जब यह छोटा ट्रैक्टर सड़कों पर गुजरता है तो लोग इसे देखने के लिए ठहर जाते हैं। आलम यह रहता है कि कोई सेल्फी लेता है तो कोई वीडियो बनाता है। इसके बाद हर कोई लकी की तारीफ किए बिना नहीं रहता।