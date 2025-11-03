Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

राजस्थान के 9वीं के छात्र का कमाल, तीन महीने में कबाड़ से बनाया मिनी ट्रैक्टर, खासियतें जानकर लोग चौंके

Bharatpur : राजस्थान के 9वीं के छात्र का कमाल। लकी ने कबाड़ और बाइक के पुराने पुर्जों से मिनी ट्रैक्टर बनाया है। यह मिनी ट्रैक्टर सड़क पर करीब 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। जानें खासियतें।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 03, 2025

Rajasthan Bharatpur 9th grade student Amazing feat built a mini tractor from scrap in three months Know about its features

मिनी ट्रैक्टर चलता धनंजय चौधरी उर्फ लकी। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर शहर के सारस चौराहा निवासी 9वीं कक्षा के छात्र धनंजय चौधरी उर्फ लकी ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया है। लकी ने कबाड़ और बाइक के पुराने पुर्जों से एक ऐसा मिनी ट्रैक्टर बनाया है, जो सड़क पर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जब यह छोटा ट्रैक्टर सड़कों पर गुजरता है तो लोग इसे देखने के लिए ठहर जाते हैं। आलम यह रहता है कि कोई सेल्फी लेता है तो कोई वीडियो बनाता है। इसके बाद हर कोई लकी की तारीफ किए बिना नहीं रहता।

सिर्फ 60 हजार रुपए आया खर्चा

लकी ने बताया कि इस मिनी ट्रैक्टर को बनाने में करीब 3 माह का समय लगा। इस पर लगभग 60 हजार रुपए का खर्च आया। इसमें बाइक का इंजन और पहिए लगाए गए हैं। खास बात यह है कि यह ट्रैक्टर न केवल चलता है, बल्कि 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी देता है।

लकी प्रतिभा का है धनी

यह पहला मौका नहीं है जब लकी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो। नगर निगम की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता में उन्होंने वैक्यूम क्लीनर बनाकर पहला स्थान हासिल किया था। इससे पहले वह मिनी जेसीबी और ट्रैक्टर के मॉडल भी बना चुके हैं।

लकी के हुनर पर परिजनों को है गर्व

लकी का सपना है कि वह बड़ा इंजीनियर बने और अपनी इस तकनीकी प्रतिभा को आगे बढ़ाए। परिवार भी लकी के इस हुनर पर गर्व महसूस कर रहा है।

03 Nov 2025 12:21 pm

