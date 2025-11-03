Weather Update 3 November : राजस्थान में फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, आज इन जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update 3 November : राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम केन्द के अनुसार सोमवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 से 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है।