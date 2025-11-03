Weather Update 3 November : राजस्थान में फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, आज इन जिलों में बारिश की संभावना

फाइल फोटो ANI
Weather Update 3 November : राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम केन्द के अनुसार सोमवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 से 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को जिन जिलों में बारिश की संभावना है, उनमें बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलौदी शामिल हैं।
मौसम विभाग के बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज़ की गई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सराडा (उदयपुर) में 5.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही राजस्थान में अधिकतम तापमान जैसलमेर में 36.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 10.8 डिग्री दर्ज़ किया गया है।
जयपुर में आज सुबह तेज हवाएं चल रहीं थी। पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं लग रही है। सुबह 11 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का आज सोमवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल के मुकाबले आज अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
