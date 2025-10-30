Cyber ​​Thugs New Trap : शादी का कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है जीरो, साइबर ठगों का है नया जाल, कैसे बचें, जानें

1- उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस के संचालक से ई-सिम के नाम पर अगस्त महीने में 26 लाख रुपए की ठगी हो गई। 2- एक सप्ताह पहले गाजियाबाद क्षेत्र में RTO चालान के नाम पर ठगों ने APK फाइल भेजकर 6 लाख रुपए बैंक से उड़ा लिए। 3- 15 सितंबर को मुंबई की एक महिला को आधार अपडेट कराने के नाम पर एपीके फाइल भेजी गई। लिंक ओपन करते ही महिला के खाते से 19 बार के ट्रांजेक्शन में 13 लाख रुपए ठगों के खाते में डेबिट हो गए। 4- उत्तराखंड के हलद्वानी में एक महिला को सरकारी विभाग का लिंक भेजा गया, जिससे ठगों ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए।