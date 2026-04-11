Bharatpur : अब शादियों में आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर, प्रवासी श्रमिकों के लिए नई योजना

राज्य में शादियों के सीजन को देखते हुए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अक्सर शादियों के दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह का कार्ड दिखाने पर 2 वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार 3 वाणिज्यिक सिलेंडर दिए जाएंगे जिसके लिए उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के जिला रसद अधिकारी को विवाह का निमत्रण पत्र (कार्ड) प्रस्तुत करना होगा।