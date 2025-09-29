दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित वाहन ने मारी स्कूटी व बाइक को टक्कर, तीन की मौत

फोटो: वीडियो स्क्रीनशॉट
भरतपुर। जिले के वैर थाने के गांव जीवद के पास सोमवार रात करीब आठ बजे अनियंत्रित वाहन की टक्कर से स्कूटी व बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भरतपुर रेफर कर दिया।
हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित गाड़ी ने सडक़ पर चल रही स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश पुत्र सुंदर निवासी डीग, हेमराज पुत्र दीवान निवासी मुहारी सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिनका पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
