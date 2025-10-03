Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

सफेद कार में 3 लड़के अवैध रूप से कर रहे थे ये काम, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखकर उड़े होश

Crime News: पुरानी भिलाई थाना पुलिस को मुखबिरी हुई कि इंजीनियरिंग पार्क के पास बद्रीनाथ धर्मकांटा के पीछे वाली गली पुरानी भिलाई के पास एक सफेद कार में तीन लड़के अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की बिक्री कर रहे हैं।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 03, 2025

crime news

आरोपी गिरफ्तार

Crime News: पुरानी भिलाई थाना पुलिस को मुखबिरी हुई कि इंजीनियरिंग पार्क के पास बद्रीनाथ धर्मकांटा के पीछे वाली गली पुरानी भिलाई के पास एक सफेद कार में तीन लड़के अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की बिक्री कर रहे हैं। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई हमराह स्टाफ, एसीसीयू टीम के साथ बताए स्थल पर पहुंचे। वहां एक सफेद कार थी, पुलिस की गाड़ी को देखकर वे संकरी गली से भागने का प्रयास करने लगे। तब घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया।

Crime News: 21 हजार नकद भी मिले

पुलिस ने तीनों को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो उन्होंने अपना नाम लवप्रीत सिंह, हरदीप सिंह व बुध सिंह बताया। लवप्रीत के पेंट की जेब में लॉक वाले छोटे पॉलीथिन के अंदर 45.08 ग्राम मादक पदार्थ अफीम, एक मोबाइल व 21,300 रुपए जब्त किया गया। हरदीप सिंह के पेंट की तलाशी लेने पर लॉक वाले छोटे पॉलीथिन के अंदर 53.72 ग्राम अफीम व एक मोबाइल, 500 नकद जब्त किया।

बुध सिंह की तलाशी में 48.08 ग्राम अफीम एक नग मोबाइल व 1000 रुपए, कार जब्त किया गया। लवप्रीत सिंह, 23 साल आजाद मोहल्ला, सुपेला, स्थाई पता गुरदासपुर है। हरदीप सिंह 27 साल, निवासी हाउसिंग बोर्ड उमदा पुरानी भिलाई व बुधसिंह 22 साल, निवासी मुसेरा तरनतारन, पंजाब है। धारा 18(ए), 27(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

Published on:

03 Oct 2025 10:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / सफेद कार में 3 लड़के अवैध रूप से कर रहे थे ये काम, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखकर उड़े होश

