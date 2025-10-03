सफेद कार में 3 लड़के अवैध रूप से कर रहे थे ये काम, अचानक पहुंची पुलिस और फिर… देखकर उड़े होश

Crime News: पुरानी भिलाई थाना पुलिस को मुखबिरी हुई कि इंजीनियरिंग पार्क के पास बद्रीनाथ धर्मकांटा के पीछे वाली गली पुरानी भिलाई के पास एक सफेद कार में तीन लड़के अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की बिक्री कर रहे हैं। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई हमराह स्टाफ, एसीसीयू टीम के साथ बताए स्थल पर पहुंचे। वहां एक सफेद कार थी, पुलिस की गाड़ी को देखकर वे संकरी गली से भागने का प्रयास करने लगे। तब घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया।