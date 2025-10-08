नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिले 4 नए मरीज, अब तक सामने आए इतने केस

मिले डायरिया के चार नए मरीज (फोटो सोर्स- Getty Images)
Diarrhea Outbreak In CG: भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में डायरिया थमा नहीं है कि ग्राम समोदा में भी इस बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। समोदा में मंगलवार को डायरिया के चार नए मरीज मिले हैं। इन सभी को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, कचांदूर में दाखिल किया गया है। अब तक यहां करीब 32 मरीज मिल चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर उच्चस्तरीय टंकी से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। खुर्सीपार में जिस तरह से लोगों ने मुख्य पाइप लाइन को जगह-जगह से पंक्चर किया था, यहां भी वैसे ही किया गया है। इसकी वजह से मुख्य पाइप लाइन में बारिश का पानी प्रवेश कर रहा था। इस पानी का उपयोग करने से अब डायरिया पूरे गांव में फैल चुका ह्रै।
समोदा में डायरिया के मरीज मिलना शुरू हुए तो स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले पानी टंकी से आपूर्ति को बंद किया। इस पानी टंकी में बोर से पानी भरा जाता है। पानी आपूर्ति बंद होने के बाद लोगों ने हैंडपंप से पानी भरना शुरू किया है। इसके बाद भी मरीज मिलते जा रहे हैं। मंगलवार की शाम तक जो मरीज मिले हैं, उन्हें बार उल्टी दस्त होने के बाद चंदूलाल चंद्राकर और निजी अस्पतालों में दाखिल किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने देखा कि निजी बोरिंग जिनके घरों में है, वे भी डायरिया का शिकार हुए हैं। इसमें उप सरपंच अनुज निषाद भी शामिल हैं। इसी तरह से लक्ष्मण निषाद व उसके परिवार के तीन सदस्यों को भी उल्टी दस्त के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया। कचांदुर के आश्रित ग्राम- समोदा में डायरिया के अब तक 32 से अधिक मरीज मिल चुके हैं।
शिकायत के बाद डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के निर्देश में डॉक्टर सीबीएस बंजारे, जिला सर्वलेंस अधिकारी, दुर्ग के मार्गदर्शन में रितिका सोनवानी, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट, निर्मल कुमार टंडन,बीईटीओ ने जायजा लिया। मितानिन केशरी देशमुख, स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर दवा दे रही है।
पानी टंकी की सफाई करीब नौ माह पहले की गई थी। वर्तमान में पानी टंकी साफ है, ऐसा ऑपरेटर ने बताया है। अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर से सफाई करवा देंगे। नए मरीज मिल रहे हैं, जिन्हें सीएम मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। - अरुण गौतम, सरपंच, ग्राम समोदा
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग