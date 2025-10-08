नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप, छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिले 4 नए मरीज, अब तक सामने आए इतने केस

समोदा में डायरिया के मरीज मिलना शुरू हुए तो स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले पानी टंकी से आपूर्ति को बंद किया। इस पानी टंकी में बोर से पानी भरा जाता है। पानी आपूर्ति बंद होने के बाद लोगों ने हैंडपंप से पानी भरना शुरू किया है। इसके बाद भी मरीज मिलते जा रहे हैं। मंगलवार की शाम तक जो मरीज मिले हैं, उन्हें बार उल्टी दस्त होने के बाद चंदूलाल चंद्राकर और निजी अस्पतालों में दाखिल किया गया है।