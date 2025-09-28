Bhilai News: पुलिस का बड़ा कारनामा: पंजाब से आई 25 लाख की हेरोइन गैंग का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मोहन नगर पुलिस ने पाकिस्तान का घातक नशा हेरोइन की तस्करी मामले में कार्रवाई कर 25 लाख रुपए का नशा जब्त किया था। इस मामले में आठ आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। जब इन आरोपियों के मोबाइल को खंगाला गया, तो उस गैंग का पता चला, जो पंजाब से हेरोइन लाकर दुर्ग भिलाई में सप्लाई करती थी। गैंग के सदस्य खुद भी हेरोइन का नशा करते हैं। संगठित अपराध दर्ज कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया।