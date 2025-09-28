Bhilai News: पुलिस का बड़ा कारनामा: पंजाब से आई 25 लाख की हेरोइन गैंग का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार

गिरफ्तार (Photo Patrika)
Bhilai News: मोहन नगर थाना अंतर्गत पकड़ाई 25 लाख कीमत की हेरोइन (चिट्टा) मामले में शामिल गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो हेरोइन की सप्लाई और उसके सेवन में शामिल थे। पुलिस ने सातों आरोपियों के खिलाफ धारा 20, 27 (क) 27 एनडीपीएस एक्ट और 111(2) (ख) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मोहन नगर पुलिस ने पाकिस्तान का घातक नशा हेरोइन की तस्करी मामले में कार्रवाई कर 25 लाख रुपए का नशा जब्त किया था। इस मामले में आठ आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। जब इन आरोपियों के मोबाइल को खंगाला गया, तो उस गैंग का पता चला, जो पंजाब से हेरोइन लाकर दुर्ग भिलाई में सप्लाई करती थी। गैंग के सदस्य खुद भी हेरोइन का नशा करते हैं। संगठित अपराध दर्ज कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया।
छावनी श्रमिक नगर निवासी आरोपी हरीष कुमार सोनी, भिलाई नगर सौरभ शर्मा, सेक्टर-1 निहाल राय, पी तुलसा राव, हाउसिंग बोर्ड अब्दुल ईरफान उर्फ ईब्बू, अब्दुल समीर और जामुल हाउसिंग बोर्ड प्रशांत मसीह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने गुरमीत सिंह गैंग के साथ हेरोइन खरीदकर उसे सप्लाई करना स्वीकार किया है। इनसे पांच मोबाइल जब्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक इस प्रकरण में 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
एएसपी ने बताया कि ये आरोपी पूर्व से संगठित होकर नशे का कारोबार करते थे। पूछताछ में पता चला है कि ये पंजाब से ट्रक और ट्रेन के जरिए नशा लाते थे। इस गैंग के सरगना गुरमीत सिंह को पकड़ा गया। उक्त सभी आरोपी छह हजार रुपए प्रति ग्राम की कीमत से गुरमीत से खरीदते थे। फिर उसे 10 हजार रुपए प्रति ग्राम में बेच कर मुनाफा कमाते थे।
हेरोइन की गिरफ्त में आकर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस नशे को खत्म करने के लिए पूरी चेन को तोड़ा जा रहा है। अब तक 15 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। एक दर्जन से अधिक संदेही अभी चिह्नित हुए हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तार भी होगी। - विजय अग्रवाल, एसएसपी
