कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत… पति बाल-बाल बचा

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कोसानाला के पास एक टैंकर ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी चला रहे महिला के पति बाल-बाल बचे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्च्युरी में शिट कराया। वहीं टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया।
सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि घटना बुधवार को शाम करीब 6.20 बजे कोसानाला सुपेला के पास की है। सेक्टर-10, सड़क-40 क्वार्टर-9बी निवासी सुरेन्दर सिंह (70 वर्ष) अपनी पत्नी विजेन्दर कौर (60 वर्ष) के साथ पावर हाउस गए थे। वहां बेटी के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों स्कूटर सवार हो कर नेहरु नगर बेटी के घर जा रहे थे।
कोसानाला से आगे भिलाई नगर स्टेशन के सामने एनएच-53 पर पहुंचे। पीछे से तेज रफ़्तार से टैंकर रायपुर की ओर से मुंबई जा रहा था। भिलाई नगर स्टेशन के पास पहुंचा। स्कूटर चालक सुरेन्दर के साइट से तेजी से निकाला। वह हड़बड़ा गए और स्कूटर से गिर गए। स्कूटर में सवार पत्नी विजेन्द्र टैंकर की तरफ गिरी। टैंकर की पीछले टायर की चपेट में आ गई।
टैंकर उसे कुचलते हुए निकल गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति सुरेन्दर सिंह दूसरी तरफ गिरे, इसलिए उनकी जान बच गई। मौके पर टीआई पेट्रोलिंग टीम के साथ पहुंचे। शव को मॉच्युरी भेजवाया। ट्रैकर को जब्त कर थाना में खड़ी करा दिया और चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हादसे की वजह से कोसानाला के पास राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस हादसे में घड़ी चौक और ब्रिज के ऊपर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर वितर किया और करीब एक घंटे बाद नेशनल हाइवे सुचारु हुआ।