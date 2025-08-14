Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत… पति बाल-बाल बचा

CG Accident News: भिलाई जिले में कोसानाला के पास एक टैंकर ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी चला रहे महिला के पति बाल-बाल बचे।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 14, 2025

कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत(photo-patrika)
कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कोसानाला के पास एक टैंकर ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी चला रहे महिला के पति बाल-बाल बचे। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्च्युरी में शिट कराया। वहीं टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया।

CG Accident News: कोसानाला के पास की घटना

सुपेला टीआई विजय यादव ने बताया कि घटना बुधवार को शाम करीब 6.20 बजे कोसानाला सुपेला के पास की है। सेक्टर-10, सड़क-40 क्वार्टर-9बी निवासी सुरेन्दर सिंह (70 वर्ष) अपनी पत्नी विजेन्दर कौर (60 वर्ष) के साथ पावर हाउस गए थे। वहां बेटी के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों स्कूटर सवार हो कर नेहरु नगर बेटी के घर जा रहे थे।

कोसानाला से आगे भिलाई नगर स्टेशन के सामने एनएच-53 पर पहुंचे। पीछे से तेज रफ़्तार से टैंकर रायपुर की ओर से मुंबई जा रहा था। भिलाई नगर स्टेशन के पास पहुंचा। स्कूटर चालक सुरेन्दर के साइट से तेजी से निकाला। वह हड़बड़ा गए और स्कूटर से गिर गए। स्कूटर में सवार पत्नी विजेन्द्र टैंकर की तरफ गिरी। टैंकर की पीछले टायर की चपेट में आ गई।

एक घंटे तक लगा जाम

टैंकर उसे कुचलते हुए निकल गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति सुरेन्दर सिंह दूसरी तरफ गिरे, इसलिए उनकी जान बच गई। मौके पर टीआई पेट्रोलिंग टीम के साथ पहुंचे। शव को मॉच्युरी भेजवाया। ट्रैकर को जब्त कर थाना में खड़ी करा दिया और चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

हादसे की वजह से कोसानाला के पास राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस हादसे में घड़ी चौक और ब्रिज के ऊपर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर वितर किया और करीब एक घंटे बाद नेशनल हाइवे सुचारु हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत… पति बाल-बाल बचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.