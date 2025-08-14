कपड़े खरीदकर लौट रही बुजुर्ग महिला को टैंकर ने कुचला, मौके पर मौत… पति बाल-बाल बचा

कोसानाला से आगे भिलाई नगर स्टेशन के सामने एनएच-53 पर पहुंचे। पीछे से तेज रफ़्तार से टैंकर रायपुर की ओर से मुंबई जा रहा था। भिलाई नगर स्टेशन के पास पहुंचा। स्कूटर चालक सुरेन्दर के साइट से तेजी से निकाला। वह हड़बड़ा गए और स्कूटर से गिर गए। स्कूटर में सवार पत्नी विजेन्द्र टैंकर की तरफ गिरी। टैंकर की पीछले टायर की चपेट में आ गई।