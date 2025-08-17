CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला…

कुहारी टीआई पीलादाऊ चंद्रा ने बताया बुधवार की रात करीब 10 बजे की घटना है। कुहारी ढाबा के पास सुनील पांडेय की ड्यूटी लगाई गई थी। ढाबा के पास सड़क किनारे ट्रक चालक गाडिय़ों को खड़ी कर देते है। उन्हीं वाहनों को हटाने सुनील पांडेय पहुंचे। गोदिया निवासी चालक महेश बागड़े ने ट्रक को सड़क पर खड़ा कर ढाबा में खाना खा रहा था। सुनील ने उसे ट्रक को हटाने कहा। महेश ने खाना छोड़कर गाड़ी चालू किया और निकल गया।