भिलाई

CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला…

CG Crime News: भिलाई जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा को ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होना था। उनके काफिले की तैयारी को लेकर कुहारी से दुर्ग तक पुलिस तैनात थी।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा को ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होना था। उनके काफिले की तैयारी को लेकर कुहारी से दुर्ग तक पुलिस तैनात थी। इसी बीच कुहारी में एएसआई सुशील पांडेय पर एक ट्रक चालक ने लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया।

सूचना पर ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा, शहर एएसपी सुखनंदन राठौर, डीएसपी हेमप्रकाश नायक पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद एस रायपुर में भर्ती कराया। जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले में कुहारी पुलिस ने आरोपी महाराष्ट्र गोंदिया निवासी ट्रक चालक महेश बागड़े को गिरतार कर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की।

CG Crime News: ढाबा के पास खड़ा करते है ट्रक

कुहारी टीआई पीलादाऊ चंद्रा ने बताया बुधवार की रात करीब 10 बजे की घटना है। कुहारी ढाबा के पास सुनील पांडेय की ड्यूटी लगाई गई थी। ढाबा के पास सड़क किनारे ट्रक चालक गाडिय़ों को खड़ी कर देते है। उन्हीं वाहनों को हटाने सुनील पांडेय पहुंचे। गोदिया निवासी चालक महेश बागड़े ने ट्रक को सड़क पर खड़ा कर ढाबा में खाना खा रहा था। सुनील ने उसे ट्रक को हटाने कहा। महेश ने खाना छोड़कर गाड़ी चालू किया और निकल गया।

कुहारी टोल के पास से लौट कर आया और किया हमला

टीआई ने बताया कि महेश शराब के नशे में धुत था। वह कुहारी टोल प्लाजा पहुंचा, लेकिन कुछ सोचा और गाड़ी को मोड़कर उसी ढाबा के पास पहुंचा। ट्रक को खड़ा किया और जेक का रॉड निकाला। सुनील पांडेय पर पीछे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हांलाकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और अन्य पुलिस कर्मियों ने आरोपी महेश को गिरतार कर लिया।

Updated on:

17 Aug 2025 03:06 pm

Published on:

17 Aug 2025 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime News: ड्यूटी पर तैनात ASI पर हमला, ट्रक चालक ने जेक रॉड से किया वार, जानें पूरा मामला…

