ब्लैकमेलिंग! अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, युवक की आत्महत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार…

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि 13 जून को शांति नगर सड़क- 1, मकान 113 निवासी अमर सिंह पिता जोगेन्दर सिंह ने शिकायत की थी कि उसका भाई हरविन्दर सिंह गुम हो गया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की। इधर परिजनों को पता चला कि सुबह घर से निकलकर भगत की कोठी एक्सप्रेस के सामने कुदकर आत्महत्या ली। मामले में जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला वैशाली नगर पुलिस को सौप दिया। वैशाली नगर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।