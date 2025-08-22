Patrika LogoSwitch to English

ब्लैकमेलिंग! अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, युवक की आत्महत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार…

CG Sextortion Case: ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरतार किया।

Aug 22, 2025

CG Sextortion Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में वैशाली नगर थाना अंतर्गत सेक्सटॉर्शन के पचड़े में फंसकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी परमजीत सिंह के खिलाफ धारा 108, 308(2), 61(2) बीएनएस के तरह प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। मामले में फरार अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

CG Sextortion Case: जानिए क्या है मामला

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि 13 जून को शांति नगर सड़क- 1, मकान 113 निवासी अमर सिंह पिता जोगेन्दर सिंह ने शिकायत की थी कि उसका भाई हरविन्दर सिंह गुम हो गया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की। इधर परिजनों को पता चला कि सुबह घर से निकलकर भगत की कोठी एक्सप्रेस के सामने कुदकर आत्महत्या ली। मामले में जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला वैशाली नगर पुलिस को सौप दिया। वैशाली नगर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

पहले खाते में भेजा पैसा, आरोपी फिर मांगने लगा

वैशाली नगर पुलिस ने अमर सिंह से पूछताछ की। उसने कथन ने बताया कि हरविन्दर सिंह के मोबाइल में षड्यंत्र कर पंजाब से मोबाइल धारक द्वारा उसका अश्लील विडियो वायरल करने के नाम पर पैसा मांगा गया था। 12 जून को घर से उसने उसके खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। पैसे मिलने के बाद आरोपी ने फिर उसे कॉल किया और कहा कि उसका अश्लील विडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस तह धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करने लगा।

परेशान होकर ट्रेन के सामने कूद कर दी जान

पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा पैसे की मांग करने से हरविन्दर सिंह परेशान हो गया। 13 जून को सुबह वह घर से निकल कर ट्रेन के सामने कूद गया। ट्रांजेक्शन के आधार टीम को पंजाब भेजा गया।

या। आरोपी परमजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी पंजाब फाजिल्का काठगढ़ निवासी परमजीत सिंह पिता बलवीर सिह (25 वर्ष) को गिरतार कर जेल भेजा गया।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ब्लैकमेलिंग! अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, युवक की आत्महत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार…

