पैसों के विवाद पर खूनी संघर्ष! उधार मांगने पर ढाबा संचालक ने किया चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा घायल

नंदिनी पुलिस ने बताया कि अहिवारा निवासी संदेश गुप्ता अपने दोस्त मोहमद जसीम के साथ उधार का पैसा वापस लेने के लिए रविवार की रात 8.30 बजे बिहार ढाबा संचालक आशुतोष कुमार उपाध्याय के पास गया था। इस पर आशुतोष भड़क गया। उसने कहा कि पैसा नहीं दूंगा जो करना है कर लो। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। पुलिस ने बताया कि आशुतोष ने संदेश के पेट में चाकू से हमला कर दिया।