CG Fraud News: भारतीय टीम में चयन कराने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार

CG Fraud News: वनांचल के खड़गांव थाना क्षेत्र में मार्शल आर्ट के नेशनल महिला खिलाड़ी को भारतीय टीम में चयन कराने के नाम पर झांसा देकर 6 लाख 97 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
खड़गांव थाना प्रभारी संजय यादव ने बताया कि प्रार्थी तरूण कुमार चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी गीतांजली चौधरी जो कि मार्शल आर्ट में नेशनल खिलाड़ी है। उसे उसके सहपाठी के सहपाठी लाकेश सिन्हा निवासी आमापारा बालोद और उसके बुआ का लड़का टिकेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम मटिया (पोण्डी) जिला बालोद ने गीतांजली को भारतीय टीम में चयन करवाने का हवाला दिया।
इस दौरान आरोपियों द्वारा गीतांजली को मार्शल आर्ट के भारतीय टीम में चयन कराने के नाम पर उसके पिता से अलग-अलग किश्तों में 6 लाख 97 हजार रुपए लिया गया। इसके बाद भारतीय टीम में गीताजंलि का चयन नहीं कराया गया। आरोपियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक छल करते हए भारतीय टीम में चयन करवाने के नाम पर 6 लाख 97 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस तीनों आरोपी लाकेश सिन्हा, टिकेन्द्र सिन्हा और भोजराम के विरूद्ध अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।