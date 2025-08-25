CG Fraud News: भारतीय टीम में चयन कराने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार

इस दौरान आरोपियों द्वारा गीतांजली को मार्शल आर्ट के भारतीय टीम में चयन कराने के नाम पर उसके पिता से अलग-अलग किश्तों में 6 लाख 97 हजार रुपए लिया गया। इसके बाद भारतीय टीम में गीताजंलि का चयन नहीं कराया गया। आरोपियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक छल करते हए भारतीय टीम में चयन करवाने के नाम पर 6 लाख 97 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस तीनों आरोपी लाकेश सिन्हा, टिकेन्द्र सिन्हा और भोजराम के विरूद्ध अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।