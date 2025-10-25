बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा में मातर कार्यक्रम देखने आए एक युवक को पांच युवकों ने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या का प्रकरण दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।