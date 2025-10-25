Patrika LogoSwitch to English

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Murder News: भिलाई में रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा में मातर कार्यक्रम देखने आए एक युवक को पांच युवकों ने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा में मातर कार्यक्रम देखने आए एक युवक को पांच युवकों ने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या का प्रकरण दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

आरोपियों में सौरभ यादव उर्फ योगेश्वर (23) आशीष साहू (19), ग्राम तेलीगुण्डरा निवासी मनीष यादव (22), सन्नी ढीमर (19) और टिकरापारा निवासी आकाश भारती (18) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

CG Murder News: चाकू के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार

पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा ने बताया यह घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2.30 बजे की है। ग्राम खर्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम मातर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देखने ग्राम रेंगाकठेरा निवासी खूबीराम साहू (25) लोहार पचरा धमतरी निवासी अपने जीजा विजय साहू के साथ आया था।

ततीश में पता चला कि ग्राम खर्रा मेें ही खूबीराम की प्रेमिका भी रहती है। वह उसे अपनी बाइक पर बैठाकर श्मशान घाट की तरफ घुमाने ले गया था। लड़की को बाइक पर घुमते हुए लड़की के भाई के दोस्तों ने देख लिया। उन्होंने इसकी जानकारी लड़की के भाई सौरभ यादव को दे दी।

आधी रात को घर से निकालकर की हत्या

एसडीओपी ने बताया कि सौरभ यादव उर्फ योगेश्वर अपने दोस्त आशीष साहू, मनीष यादव, सन्नी ढीमर और आकाश भारती के साथ मिलकर खूबीराम को खोजने लगे। वह मंच के पास मिल गया। वहां विवाद शुरू हुआ, लेकिन खूबीराम किसी तरह से भागकर अपने जीजा विजय साहू के घर आ गया।

आधी रात को घर में सब सो रहे थे। इधर सौरभ अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच गया। जहां उसे बातचीत के बहाने बुलाया। जैसे ही वह बाहर निकला सौरभ और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और भाग गए।

Updated on:

25 Oct 2025 12:04 pm

Published on:

25 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई

छत्तीसगढ़

