सुरक्षा लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: BSP ने दो महाप्रबंधकों को किया सस्पेंड, 4 अधिकारियों को दी चेतावनी

CG News: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में हाल के दिनों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं को देखते हुए शीर्ष प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। असुरक्षित कार्य और लापरवाही को लेकर दो अलग-अलग हादसों में दो महाप्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा प्रबंधन विभाग के दो अधिकारियों को चेतावनी पत्र तथा प्लेट मिल के दो महाप्रबंधकों को एडवाइजरी थमाई गई है।