सुरक्षा लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: BSP ने दो महाप्रबंधकों को किया सस्पेंड, 4 अधिकारियों को दी चेतावनी

Bhilai News: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में हाल के दिनों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं को देखते हुए शीर्ष प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

भिलाई

Nov 29, 2025

CG News: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में हाल के दिनों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं को देखते हुए शीर्ष प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। असुरक्षित कार्य और लापरवाही को लेकर दो अलग-अलग हादसों में दो महाप्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा प्रबंधन विभाग के दो अधिकारियों को चेतावनी पत्र तथा प्लेट मिल के दो महाप्रबंधकों को एडवाइजरी थमाई गई है।

प्रशासनिक सख्ती

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर मृत्यु और कर्मियों के घायल होने जैसी घटनाएं गंभीर लापरवाही का परिणाम हैं। दुर्घटना-जनित परिस्थितियों और सुरक्षा चूक की गंभीरता को देखते हुए सिंटर प्लांट-3 के महाप्रबंधक शंकर मोरी और उर्जा प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक सुब्रमणि रमणी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर और कड़ाई

बीएसपी ने दोहराया है कि असुरक्षित कार्य और असुरक्षित कार्यप्रणाली के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति आगे भी कठोरता से लागू रहेगी। प्रबंधन ने इसे संयंत्र संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सभी स्तरों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सभी घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण किया गया है, ताकि प्रत्येक पहलू का तथ्यपरक मूल्यांकन हो सके। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक और निवारक उपायों की रूपरेखा तैयार कर संबंधित विभागों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

