CG Crime News: निगरानी बदमाशों का बढ़ा आतंक! व्यापारी पर रॉड से किया हमला, फिर… चार आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में पुरानी भिलाई अंतर्गत बुधवार की रात जमकर बवाल हुआ। एक निगरानी गुंडा बदमाश ने एक व्यापारी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। इससे चरोदा बस्ती के लोग आक्रोशित होकर थाना घेर दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने आनन फानन में बदमाश भवानी तिवारी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आक्रोशित भीड़ ने बदमाशों की दो गाड़ियों में आग लगा दी।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे चरोदा बस्ती की घटना है। नारायणी टंकी के पास चरोदा बस्ती निवासी व्यापारी हेमराज साहू (28) ने शिकायत की। रात करीब 10.10 बजे पानी टंकी नारायणी भवन में अपने साथी पवन निषाद, हर्ष वर्धन पटेल, दानेश्वर पटेल, राजेन्द्र नाथ जोगी के साथ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे।
इस बीच राजेन्द्र जोगी घर के लिए निकला। उसी समय पीछे से वह भी घर जाने लगा। बाहर देखा तो राजेन्द्र जोगी के सामने भवानी शंकर तिवारी खड़ा था।
उसे बोल रहा था कि तुम लोग बहुत कमा रहे हो, उसे वसूली चाहिए। राजेन्द्र ने मना कर दिया। इधर भवानी शंकर तिवारी ने हेमराज को देख लिया और दौड़कर कॉलर पकडकऱ खींच लिया। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।
उसी समय भवानी का दोस्त कालू ठाकुर पीछे से पहुंचा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। मामले में प्रकरण दर्ज कर भवानी तिवारी, कालू ठाकुर, नानु तिवारी और दुगेश कुमार यदू समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
इस घटना से मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। सभी भवानी की गुंडागर्दी के खिलाफ थाना पहुंचे। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात में ही भवानी और उसके गैंग की दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। इधर आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के समझाइश के बाद थाने से देर रात आक्रोशित भीड़ लौटी।
गौरतलब है कि मंगलवार को एसएसपी विजय अग्रवाल लगातार राजपत्रित व थानेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि निगरानी गुंडा बदमाशों की सूची बनाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। थानेदार दावा करते रहे कि उनके क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश उनकी नजर में हैं। लेकिन उक्त घटना ने थानेदारों के दावों की कलई खोल कर रख दी।
इतने लंबे समय से भवानी गैंग का आतंक चरोदा क्षेत्र में था। लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। क्यों नहीं भवानी गैंग की कमर तोड़ी गई। उक्त मामले में कहां चूक हुई है। जांच के बाद उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
