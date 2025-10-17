CG Crime News: निगरानी बदमाशों का बढ़ा आतंक! व्यापारी पर रॉड से किया हमला, फिर… चार आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में पुरानी भिलाई अंतर्गत बुधवार की रात जमकर बवाल हुआ। एक निगरानी गुंडा बदमाश ने एक व्यापारी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। इससे चरोदा बस्ती के लोग आक्रोशित होकर थाना घेर दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने आनन फानन में बदमाश भवानी तिवारी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आक्रोशित भीड़ ने बदमाशों की दो गाड़ियों में आग लगा दी।